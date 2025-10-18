október 18., szombat

Lukács névnap

Kosárlabda

1 órája

Az idei első Falco-vereség

Címkék#sopron#Falco-Vulcano Energia KC Szombathely#kosárlabda

Az NB I.-es kosárlabda-bajnokság negyedik fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a szomszédvár Sopron vendégeként kapott ki nagyon simán. A Falco elszenvedte idei első bajnoki vereségét.

Vaol.hu

A Falco már négy bajnokit játszott: legyőzte az Oroszlányt, a Kecskemétet, a Kaposvárt és a Pécset. A Sopron is elég jól elkapta a rajtot: kezdésként ugyan még kikapott hazai pályán az Albától (90-98), de aztán nyert Körmenden (71-95), legutóbb pedig Zalaegerszegen diadalmaskodott (89-94)

Falco
Ez nem a Falco napja volt - semmi nem sikerült.
Fotó: Cseh Gábor

A szerdán még Spanyolországban fárasztó Európa-liga meccset játszó szombathelyiek szombaton szűk kerettel utaztak el Sopronba: Bognár Kristóf és Tanoh Dez András játékára sem számíthattak.

Sopron-Falco szomszédvári rangadó

Jól, 4-0-val kezdte a meccset a Falco KC. Aztán nekiesett ellenfelének a Sopron, eladott labdákból könnyű kosarakat szerzett – a 3. percben kénytelen volt időt kérni Konakov mester (10-4). Hiába, maradt az  irányítás az extázisban játszó, kiválóan dobó, jól lepattanózó hazaiaknál. Így az SKC 10 pont fölé növelte az előnyét (5. perc: 17-6). Szombathelyi oldalon sem a támadás, sem a védekezés nem működött – nem is beszélve a csapatjátékról, sorjáztak az eladott labdák. Büntetőkkel araszolt a Falco, és próbált meccsben maradni.  De a Sopron biztosan tartotta 10 pont fölötti előnyét. Aztán az etap zárásaként Perl két büntetőjével 9 pontra zárkózott a Falco (23-14) – és a gyenge játéka ellenére is meccsben maradt. A második negyedet viszont 9-0-val nyitotta a Sopron (12. perc: 32-14) – 18 pontos (!) különbségnél kért időt a vasiak szakmai stábja. Nem találta a ritmust a Falco: gyengén dobott, gyengén lepattanózott,  sok labdát adott el. Visszatérve a pályára Jovanovic szerzett triplát – ez volt a Falco első hármasa, a hetedik távoli kísérlet ért célba. Sőt, Jovanovic vezérletével kezdett zárkózni a Falco – most soproni időkérés szakította meg a játékot (14. perc: 32-21). A folytatásban próbált zárkózni a Falco, de amint felcsillant a remény egy szorosabb eredményre, mindig tudott újítani a Sopron (18. perc: 39-25). A nagyszünetben 14 pontos hazai előnyt mutatott az eredményjelző (20. perc: 41-27).

Fordulás után viszont egy energikusabb, összeszedettebb Falco tért vissza a pályára, gyorsan tíz pont alá faragta a hátrányát – két tripla is célba ért (23. perc: 43-35). Ismét nyílt lett a meccs, fokozódott a hangulat, parázs párharcokat láthattak a szurkolók – a Falco pedig ott loholt ellenfele nyomában. Hogy aztán az SCK ismét ellépjen (27 perc: 52-38). A Falco ismét, sokadszorra is nekidurálta magát, de roppant sok hibával játszott, főleg gyengén dobott – így a Sopron megnyugtatónak tűnő, 15 pontos előnnyel futhatott neki a záró játékrésznek (30. perc: 57-42). Sőt, a házigazda rögtön a negyedik negyed elején két triplát is bedobott – a Falco egyre nehezebben tartotta a lépést (33. perc: 65-48). De bő négy perccel a vége előtt ismét beküzdötte magát tíz pont alá (65-56). Azonban többre nem futotta a Falcótól – mert rengeteg tiszta ziccert rontott, míg  Sopron extra triplákat szerzett.

Nem volt esélye a győzelemre a fásult csapat benyomását keltő Falcónak, váratlanul simán nyert a Sopron. Elszenvedte szezonbeli első vereségét a szombathelyi gárda.

Jegyzőkönyv

Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 78-68 (23-14, 18-13, 16-15, 21-26)
Sopron, 2000 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Nagy V., Goda, Jankovics
Sopron: Thompson 14/3, Nelson 18/9, Hajdu 3/3, Flasár 6, Manjgafic 14/6. Csere: Kovács B. 2, Struger 6, Takács K. 4, Kucsera 2, Meszlényi 9/3, Csendes –, Keller B. –. Edző: Gasper Potocnik.
Falco: Váradi 9/3, Perl 16, Novakovic 12/6, Wojcik 2, Belo 9. Csere: Keller Á. 4/3, Jovanovic 9/6, Whelan 7/3.  Edző: Milos Konakov.
Az eredmény alakulása: 3. perc: 10-4. 6. perc: 17-6. 8. perc: 21-10.  12. perc: 32-14. 14. perc: 32-21. 18. perc: 39-25. 20. perc: 41-27. 23. perc: 43-35. 27. perc: 52-38.30. perc: 57-42. 33. perc: 65-48. 36. perc: 65-56. 38. perc: 71-62.
Kipontozódott: –.

Az erőltetett menetben lévő Falco sokat nem pihenhet, mert szerdán 18 órakor a dán Bakken Bears gárdáját fogadja az Európa-kupa 2. fordulójában.

 

 

