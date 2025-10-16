Falco: vereség Spanyolországban

Zaragoza-Falco: a kosárlabda Európa-kupa csoportkörének első fordulójában a spanyol bajnokság tavalyi 12. helyezettje fogadta a magyar ezüstérmest.

Falco - Váradi Benedek a labdával.

Fotó: Fiba.com

Falco - jegyzőkönyv

Casademont Zaragoza (spanyol)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 97-82 (20-19, 27-21, 24-14, 26-28). Zaragoza, 3000 néző, kosárlabda Európa-kupa, vezette: Kukelcik (szlovák), Jankowski (lengyel), Hodzic (német).

Zaragoza: Spissu 5/3, Yusta 15/3, González 5/3, Robinson 13, Dubljevic 7/3. Csere: Bell-Haynes 11, Stevenson -, Langarita -, Fernández 11/6, Soriano 12, Rodríguez 18/12, Traore -. Edző: Jesus Ramirez.

Falco: Váradi 11/6, Tanoh Dez 9, Novakovic 8/6, Wojcik 9, Belo 2. Csere: Keller 12/6, Perl 11/3, Whelan 8/6, Jovanovic 12/6. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 3. per: 3-7. 5. perc: 11-9. 12. perc: 24-24. 16. perc: 33-35. 20. perc: 47-40. 22. perc: 47-47. 25. perc: 58-49. 30. perc: 71-54. 33. perc: 74-64. 36. perc: 87-71. 39. perc: 91-77.

Kipontozódott: Wojcik (40.)

Remekül, 5-0-val nyitotta a meccset a Falco - majd 7-3-ra is vezetett. Aztán "megérkezett" a házigazda is, a félid derekán vezetett először (5. perc: 11-9). A folytatásban váltott pontokat kosarakat láthattak a szurkolók, de egy-két ponttal rendre a spanyolok vezettek. Az első etap végén Perl kapot egy erős ütést a fejére, szemére, nem látott jól, le kellett jönnie a pályáról - de később visszatérhetett. A második negyedben is fej, fej mellett haladtak a csapatok (15. perc: 31-31) - váltott vezetéssel. A negyed hajrája viszont a pontosabban támadó hazaiaké volt, akik a nagyszünetig hét ponttal megléptek (20. perc: 47-40) - de meccsben maradt esélyesebb ellenfele ellen a Falco.

Sőt fordulás után a szombathelyi gárda kiegyenlített (22. perc: 47-47). Aztán a hazaiak ritmust váltottak, jól dobtak, fordítottak, majd megléptek (25. perc: 58-49) - és érezhetően belelendültek. Hiába kért időt Konakov mester, nem sikerült belassítani a szinte minden támadását kosárra váltó Zaragozát. egyre nőtt a különbség, eldőlni látszott a meccs (30. perc: 71-54). A záró játékrész elején még a minden mindegy alapon rohamozó Falcónak még volt egy felvillanása, felzárkózott 10 pontra (33. perc: 74-64). De, amikor kellett, a házigazda mindig újított, a biztos vezetését, a megérdemelt győzelmét így nem igazán fenyegette veszély.