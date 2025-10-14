október 14., kedd

Kosárlabda

1 órája

Falco KC: kezdésként Zaragoza!

Címkék#Milos Konakov#Falco-Vulcano Energia KC Szombathely#Zaragoza

Megkezdi szereplését a FIBA Európa-kupában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosárcsapata. Falco: az első fordulóban a spanyol Zaragoza vendégeként lép pályára szerdán 21 órakor.

Vaol.hu

Rajtol az Európa-kupa, Spanyolországban lép pályára Falco.

Falco
Zaragoza-Falco: kezdődik!
Fotó: Cseh Gábor

Kezdődik: Zaragoza–Falco!

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a tavalyi bajnokság ezüstérmeseként a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdte meg idei nemzetközi szereplését. De rögtön kikapott a portugál Portótól – ezért átkerült az alacsonyabban rangsorolt FIBA Európa-kupába. Ebben a sorozatban a spanyol Casademont Zaragoza, a dán Bakken Bears Aarhus és ciprusi Anorthosis Famagusta lesz az ellenfele a csoprotkörben. A Falco szerdán 21 órakor a csoport talán legerősebb csapata, a Zaragoza vendégeként lép pályára.

A két csapat egyébként „jó ismerőse” egymásnak, a Bajnokok Ligájában már többször is összefutottak, és a Falco egyszer már legyőzte neves ellenfelét: Zaragoza–Falco 70-69, Falco–Zaragoza 70-77, Zaragoza–Falco 85-76, Falco–Zaragoza 94-86.

A Zaragoza egy győzelemmel, és egy vereséggel kezdte a spanyol bajnokságot: az euroligás Baskonia ellen 107-88-ra nyert hazai pályán, majd a BL-szereplő Badalona vendégeként 86-89-re kikapott.

  • – Ellenfelünk minőségi csapat, a spanyol bajnokság egyik topcsapata – jelezte Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője. – A Zagaroza a spanyol kosárlabda jegyeit magán viseli: agresszív, fizikális, gyors kosárlabdát játszik. Atletikus, jól dobó játékosokat vonultat fel, mély a kerete. Nem szabad, hogy a házigazda ránk erőltesse az akaratát. A saját ritmusunkban kell játszanunk: okosan, szervezetten, csapatként. Jól, pontosan, minél kevesebb labdavesztéssel kell kosárlabdáznunk, támadásban pontos befejezésekkel, okos vállalásokkal – és persze ügyelnünk kell minél gyorsabb visszarendeződésre. A lábadozó Bognár kivételével mindenkire számíthatok – nem lesz könnyű dolgunk!

A Falco kedden hajnalban kelt útra, Bécsben szállt repülőre, Barcelonában landol. Majd egy közel négy órás buszozás után késő délután érkezik meg Zaragozába – ahol még egy esti edzés belefér a programba. A Falco csütörtökön délután érkezik haza Szombathelyre – szombaton (15.30) már Sopronban lép pályára.

 

 

