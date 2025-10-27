Futsal: hazai pályán kapott egy ötöst a HVSE - fotók

A hazaiak fájó egyéni hibákkal kezdték a meccset, amit természetesen büntetett az ellenfél – az 5. percben már 2-0-ra vezetett. A folytatásban próbálta rendezni sorait a házigazda, nem is volt nagy gond a játékával, a tempójával, harcolt, próbálta megnehezíteni ellenfele dolgát. De elől és hátul is be-becsúsztak hibák, amit kihasználva, büntetve magabiztos győzelmet aratott az Aramis.

– Nehéz mit mondanom, mert a gyermeteg egyéni hibáinkkal alaposan megkönnyítettük nagyon rutinos ellenfelünk dolgát – összegzett Sziffer András, a HVSE edzője. – Amúgy a játékunk összességében nem volt rossz, a küzdéssel is elégedett voltam, de amíg ilyen súlyos egyéni hibákat vétünk, addig nincs esélyünk jó eredményre. Annak örülök, hogy támadásban léptünk előre, vezettünk néhány egészen jó támadást – de hiányzott a minőség a befejezéseknél. A jobb csapat nyert, az eredmény reális. Az ellenfelünk vélhetően csak annyit adott ki magából, amennyit nagyon kellett. Még sok munka vár ránk...

A Haladás hétfőn (18.30) a Kecskemét vendégeként folytatja a pontvadászatot.



