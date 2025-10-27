35 perce
Futsal: hazai pályán kapott egy ötöst a HVSE - fotók
Az NB I.-es futsalbajnokság 10. fordulójában a Haladás VSE a vendég Aramistól szenvedett papírforma vereséget – súlyos egyéni hibák miatt.
A magyar futsalválogatott mérkőzései miatt hosszabb kihagyás után folytatódott a bajnokság. A Haladás bő két hét után lépett ismét pályára – az előző fordulóban a Magyar Futsal Akadémia vendégeként megszerezte első győzelmét (4-2), és ellépett a tabella utolsó helyről. Az Aramis a rangsor negyedik helyezettjeként érkezett Szombathelyre, a soraiban válogatott játékosokkal, rutinos futsalosokkal. A vendég lépett pályára esélyesként.
NB I.-es futsalbajnokság 10. fordulója
Haladás VSE–Aramis SE 0-5 (0-2). Szombathely, 200 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Kubicsek, Kondákor, Tóth-Tolnay.
HVSE: Gyimesi – Körmendy, Novák, Sodics, Dobos. Csere: Győrfy (kapus), Rosner, Kárász, Nagy B., Földvárszki, Vincze, Ötvös, Horváth M. Edző: Sziffer András.
Aramis: Molnár – Vattamány, Pintér, Bognár, Büki. Csere: Soós (kapus), Szeghy, Kókai, Komáromi, Petroff, Gellérfi, Bélavári, Szabó P., Bogdán. Edző: Nagy Roland.
Gólszerzők: Vattamány (1.), Bogdán (5.), Büki (25., 36.), Bognár (31.).
Haladás- Aramis futsal meccsFotók: Cseh Gábor
A hazaiak fájó egyéni hibákkal kezdték a meccset, amit természetesen büntetett az ellenfél – az 5. percben már 2-0-ra vezetett. A folytatásban próbálta rendezni sorait a házigazda, nem is volt nagy gond a játékával, a tempójával, harcolt, próbálta megnehezíteni ellenfele dolgát. De elől és hátul is be-becsúsztak hibák, amit kihasználva, büntetve magabiztos győzelmet aratott az Aramis.
– Nehéz mit mondanom, mert a gyermeteg egyéni hibáinkkal alaposan megkönnyítettük nagyon rutinos ellenfelünk dolgát – összegzett Sziffer András, a HVSE edzője. – Amúgy a játékunk összességében nem volt rossz, a küzdéssel is elégedett voltam, de amíg ilyen súlyos egyéni hibákat vétünk, addig nincs esélyünk jó eredményre. Annak örülök, hogy támadásban léptünk előre, vezettünk néhány egészen jó támadást – de hiányzott a minőség a befejezéseknél. A jobb csapat nyert, az eredmény reális. Az ellenfelünk vélhetően csak annyit adott ki magából, amennyit nagyon kellett. Még sok munka vár ránk...
A Haladás hétfőn (18.30) a Kecskemét vendégeként folytatja a pontvadászatot.