Nagy pofon

17 perce

Futsal: kiütötte a Berettyóújfalu a Haladás VSE-t

Címkék#Berettyóújfalu#futsal#Haladás

Az NB I.-es futsalbajnokság 8. fordulójában a Haladás VSE nyolc gólt kapott a vendég Berettyóújfalutól – igaz, egyszer azért a szombathelyi gárda is kapuba talált...

Tóth Gábor

Nem is olyan régen ez a párosítás még korszakos rangadót jelentett volna – hiszen a négyszeres bajnok fogadta a szintén négyszeres aranyérmest. De a régi szép napok – mindkét klubnál – elmúltak. Ettől függetlenül a több válogatott játékost (Szalmás Zoltán, Nagy Imre, Rábl János, Szabó Lajos) felvonultató vendég lépett pályára toronymagas esélyesként.

Nehéz időszakot él a Haladás VSE futsalcsapata.
Forrás: VN-archív

Haladás VSE–MVFC Berettyóújfalu 1-8 (1-5). 

Szombathely, néző, 150 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Wittner, Góbi, Vass-Vámosi.

HVSE: Gyimesi – Novák, Körmendy, Sodics, Dobos. Csere: Bognár (kapus), Rosner, Kárász, Nagy Barnabás, Nagy Bálint, Földvárszki, Ötvös, Horváth M. Edző: Sziffer András.

Berettyóújfalu: Mezei – Nagy I., Szalmás, Rábl, Magyari. Csere: Gali (kapus), Hudák, Szabó L., Iszák, Nagy R. Edző: Turzó József.

Gólszerzők: Nagy Bálint, ill. Szabó L. (2), Iszák (2), Nagy I. (2), Magyari, Bognár (öngól).

Erőtlenül, talán megilletődötten kezdett a házigazda – a 8. percben már 3-0-ra vezetett a vendég. És óriási Berettyó-fölénynek vetett véget a szünetet jelző sípszó. Fordulás után már jobban futballozott a Haladás, de a vendégek győzelmét nem fenyegette veszély, sőt, szinte minden Berettyó-támadásban benne volt a veszély. Az eredmény, a különbség reális.

– A Berettyóújfalu ilyen arányban is megérdemelte a győzelmet, a jobb csapat nyert – összegzett Sziffer András, a HVSE edzője. – Nagyon gyengén kezdtünk, és a folytatás sem tetszett: nem csak a minőség, hanem a tűz, az akarat, a küzdés is hiányzott a játékunkból. Amit kihasznált, büntetett a vendég, és az első félidőben el is döntötte a mérkőzés sorsát. Fizikálisan sem nőttünk fel a feladathoz, talán nem is nyertünk párharcot, így egy nagyon könnyű győzelemhez segítettük hozzá ellenfelünket. Ezúttan nem láttam fejlődésre utaló jeleket a csapatomon...


 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
