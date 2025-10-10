Vasárnap 9 órától ismét Goju Kupa az Aréna Savariában - vasi versenyzőkkel a mezőnyben!

Goju Kupa

A népszerű, rangos, hagyományos versenyre 10 ország közel 300 sportolója nevezett. A mérkőzések négy küzdőtéren zajlanak majd. Az erőpróbán a 4 éves korosztálytól egészen az 50 év feletti korosztályig versenyzenek a karatékák. Ezen belül korosztályonként külön kezdő és haladó csoportokra bontva versenyez majd a mezőny kata (formagyakorlat), csapat kata (csapat formagyakorlat), kumite (küzdelem), szivacslabda kumite és shiko dachi (bázisgyakorlat a legkisebbeknek, akik még nem tudják a formagyakorlatokat) számokban.

A belépés ingyenes, a szervezők várják a sportág kedvelőit.