Karate

1 órája

Ismét Goju Kupa az Aréna Savariában

Címkék#Goju Kupa Nyílt Nemzetközi Karate Verseny#aréna savaria#korosztály

A szombathelyi „Leo” Karate-do SE szervezésében vasárnap 9 órakor kezdődik a hagyományos Goju Kupa Nyílt Nemzetközi Karate Verseny az Aréna Savariában. Ismét Goju Kupa!

Vaol.hu

Vasárnap 9 órától ismét Goju Kupa az Aréna Savariában - vasi versenyzőkkel a mezőnyben!

Goju Kupa

A népszerű, rangos, hagyományos versenyre 10 ország közel 300 sportolója nevezett. A mérkőzések négy küzdőtéren zajlanak majd. Az erőpróbán a 4 éves korosztálytól egészen az 50 év feletti korosztályig versenyzenek a karatékák. Ezen belül korosztályonként külön kezdő és haladó csoportokra bontva versenyez majd a mezőny kata (formagyakorlat), csapat kata (csapat formagyakorlat), kumite (küzdelem), szivacslabda kumite és shiko dachi (bázisgyakorlat a legkisebbeknek, akik még nem tudják a formagyakorlatokat) számokban.

A belépés ingyenes, a szervezők várják a sportág kedvelőit.

A vasi színeket a házigazda „Leo” Karate-do SE mellett a Sakura SE, a Tápláni Karate SE és a Karate-do Klub képviseli.

 

 

