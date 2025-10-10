1 órája
Ismét Goju Kupa az Aréna Savariában
A szombathelyi „Leo” Karate-do SE szervezésében vasárnap 9 órakor kezdődik a hagyományos Goju Kupa Nyílt Nemzetközi Karate Verseny az Aréna Savariában. Ismét Goju Kupa!
Vasárnap 9 órától ismét Goju Kupa az Aréna Savariában - vasi versenyzőkkel a mezőnyben!
Goju Kupa
A népszerű, rangos, hagyományos versenyre 10 ország közel 300 sportolója nevezett. A mérkőzések négy küzdőtéren zajlanak majd. Az erőpróbán a 4 éves korosztálytól egészen az 50 év feletti korosztályig versenyzenek a karatékák. Ezen belül korosztályonként külön kezdő és haladó csoportokra bontva versenyez majd a mezőny kata (formagyakorlat), csapat kata (csapat formagyakorlat), kumite (küzdelem), szivacslabda kumite és shiko dachi (bázisgyakorlat a legkisebbeknek, akik még nem tudják a formagyakorlatokat) számokban.
A belépés ingyenes, a szervezők várják a sportág kedvelőit.
A vasi színeket a házigazda „Leo” Karate-do SE mellett a Sakura SE, a Tápláni Karate SE és a Karate-do Klub képviseli.