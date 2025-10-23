október 23., csütörtök

Karate

8 órája

Goju Kupa: eredmények, vasi érmesek

Nagy sikerrel, szép vasi eredményekkel zajlott le a 23. Goju Kupa nyílt nemzetközi karateverseny. Goju Kupa: eredmények, vasi érmesek

Vaol.hu

A napokban az Arna Savaria adott otthont a 23. Goju Kupa nyílt nemzetközi karateversenynek. A hagyományos, népszerű megmérettetésen kilenc ország, 29 csapat, 280 versenyzővel és 482 nevezéssel képviseltette magát. A vasi színeket a házigazda  „Leo” Karate-do SE, a Tápláni KSE, a Sakura SE, a Karate-do Club Szombathely és a Farkasok Harcművészeti Egyesület képviselte.

Goju Kupa
Goju Kupa
Fotó: VN/"Leo" Karate-do SE

Az összesített pontversenyen a rendező „Leo” az előkelő második helyen végezett.

Goju Kupa - eredmények, vasi érmesek

Szivacs kumite 2. kcs. (férfi): 2. Rózsa Olivér (Leo), 3. Lócsi Péter (Leo).

Szivacs kumite 3. kcs. (női): 2. Lintér Viktória (Karate-do), 3. Lempeg-Osbáth Zoé (Sakura).

Szivacs kumite 4. kcs. (férfi): 3. Velladics Noel (Táplán), 3. Nagy Boldizsár (Karate-do).

Szivacs kumite 5/B kcs. (női): 3. Horváth Hanna Anita (Leo).

Szivacs kumite 6/A kcs. (férfi): 3. Lempeg-Osbáth Zalán (Sakura), 3. Tamás Dominik (Táplán)

Szivacs kumite 6/B kcs. (férfi): 1. Németh András (Táplán), 3. Gangl Dávid (Táplán).

Szivacs kumite 6/C kcs. (férfi): 2. Nagy Ábris (Karate-do), 3. Hermesz Boldizsár (Leo), 3. Sporeth Kristóf (Táplán).

Szivacs kumite 7 kcs. (női): 2. Kósa Patrícia (Sakura).

Szivacs kumite 8/A kcs. (férfi): 2. Németh Márk (Sakura), 3. Fülöp Leon (Leo).

Kiba dachi 2. kcs. (férfi): 2. Rózsa Olivér (Leo), 3. Lócsi Péter (Leo).

Kiba dachi 4. kcs. (férfi): 1. Nagy Boldizsár (Karate-do).

Kiba dachi 3-5. kcs. (női): 2. Horváth Hanna Anita (Leo).

Kiba dachi 6/A. kcs. (férfi): 3. Nagy Ábris (Karate-do).

Kiba dachi 6/B. kcs. (férfi): 2. Hermesz Boldizsár (Leo), 3. Sporeth Kristóf (Táplán).

Kiba dachi 7. kcs. (női): 2. Kósa Patrícia (Sakura).

Kiba dachi 8. kcs. (férfi): 2. Németh Márk (Sakura), 3. Fülöp Leon (Leo).

Csapat Kata (formagyakorlat) 2. kcs.: Leo 1 (Paksa Csenge, Polyák Eszter, Varga Boróka).

Csapat Kata (formagyakorlat) 3. kcs.: Leo 2 (Csonka Benett, Németh Máté, Paksa Bende).

Csapat Kata (formagyakorlat) 4. kcs: 1. Leo 4 (Paksa Csenge, Németh Máté, Varga Boróka), 2. Leo 3 (Paksa Bende, Németh Anna, Varga Sarolta).

Csapat Kata (formagyakorlat) 5. kcs.: Leo 5 (Polyák Eszter, Sipos Júlia, Varga Boróka).

Csapat Kata (formagyakorlat) 6/9. kcs.: Leo 9 (Bencsics Bulcsu, Fülöp Endre Csanád, Paksa Botond).

Csapat Kata (formagyakorlat) 7. kcs.: 1. Leo 7 (Polyák Dorka, Molnár Csenge, Fülöp Endre Csanád), 2. Leo 6 (Paksa Bende, Paksa Csenge, Paksa Botond).

Csapat Kata (formagyakorlat) 8. kcs.: 1. Leo 8 (Somogyi Laura, Polyák Dorka, Molnár Csenge).

Utánpótlás Férfi kata (formagyakorlat) 1-2/A. kcs.: 1. Nagy Bánhidi Simon (Karate-do), 2. Velladics Márk (Táplán), 3. Gangl Dávid (Táplán).

Utánpótlás Férfi kata (formagyakorlat) 1-2/B. kcs.: 1. Németh András (Táplán), 3. Tamás Dominik (Táplán).

Utánpótlás Férfi kata (formagyakorlat) 1-2/C. kcs.: 2. Lempeg-Osbáth Zalán (Sakura), 3. Velladics Noel (Táplán).

Utánpótlás Férfi kata (formagyakorlat) 4/A. kcs.: 2. Frank Vince (Karate-do).

Utánpótlás Férfi kata (formagyakorlat) 4/B. kcs.: 3. Csonka Benett (Leo).

Utánpótlás Férfi kata (formagyakorlat) 5/A. kcs.: 2. Török Péter (Leo).

Utánpótlás Férfi kata (formagyakorlat) 5/B. kcs.: 1. Pungor Dániel (Karate-do), 3. Horváth Bulcsú (Leo).

Utánpótlás Férfi kata (formagyakorlat) 6. kcs.: 2. Tóth Tamás (Karate-do).

Utánpótlás Férfi kata (formagyakorlat) 7. kcs.: 1. Krisztián Stipkovits Bence (Farkasok).

Utánpótlás Férfi kata (formagyakorlat) 8-10. kcs.: 1. Krisztián Stipkovits Bence (Farkasok), 2. Méhes Attila (Farkasok), 3. Stipkovits Gábor (Farkasok).

Utánpótlás Női kata (formagyakorlat) 1. kcs.: 2. Lempeg-Osbáth Zoé (Sakura), 3. Lintér Viktória (Karate-do).

Utánpótlás Női kata (formagyakorlat) 3/A. kcs.: 2. Lintér Tamara (Karate-do).

Utánpótlás Női kata (formagyakorlat) 3/B. kcs.: 3. Pintér Míra (Leo).

Utánpótlás Női kata (formagyakorlat) 4/A. kcs.: 3. Bozzai Kincső (Sakura).

Utánpótlás Női kata (formagyakorlat) 5. kcs.: 1. Bozzai Anna (Karate-do), 2. Pék Ramóna (Karate-do).

Utánpótlás Női kata (formagyakorlat) 6. kcs.: 1. Pintér Vivien (Farkasok).

Utánpótlás Női kata (formagyakorlat) 7. kcs.: 1. Pintér Vivien (Farkasok), 2. Fessler Csenge (Leo), 3. Vér Vivien (Karate-do).

Utánpótlás Női kata (formagyakorlat) 9. kcs.: 1. Fessler Csenge (Leo), 2. Frechné Bódis Veronika (Farkasok), 3. Tanka-Tollár Ildikó (Farkasok).

Utánpótlás Női kata (formagyakorlat) 10. kcs.: 1. Frechné Bódis Veronika (Farkasok), 2. Tanka-Tollár Ildikó (Farkasok).

Haladó Férfi kata (formagyakorlat) 1. kcs.: 3. Ropos Dominik (Karate-do).

Haladó Férfi kata (formagyakorlat) 3. kcs.: 2. Bársony Marcell (Táplán).

Haladó Férfi kata (formagyakorlat) 6. kcs.: 1. Németh Máté (Leo).

Haladó Férfi kata (formagyakorlat) 7. kcs.: 2. Németh Máté (Leo).

Haladó Férfi kata (formagyakorlat) 9-10. kcs.: 3. Fülöp Endre Csanád (Leo), 3. Paksa Botond (Leo).

Haladó Férfi kata (formagyakorlat) 11. kcs.: 3. Bencsics Bulcsú (Leo).

Haladó Férfi kata (formagyakorlat) 12. kcs.: 2. Somogyi Dávid (Leo).

Haladó Női kata (formagyakorlat) 1. kcs.: 2. Varga Sarolta (Leo).

Haladó Női kata (formagyakorlat) 2. kcs.: 2. Varga Sarolta (Leo), 3. Kósa Liza Violetta (Karate-do).

Haladó Női kata (formagyakorlat) 5. kcs.: 1. Varga Boróka (Leo).

Haladó Női kata (formagyakorlat) 6. kcs.: 1. Polyák Eszter (Leo), 2. Németh Anna (Leo).

Haladó Női kata (formagyakorlat) 8. kcs.: 2. Sipos Júlia (Leo), 3. Németh Boglárka (Táplán), 3. Bódis Alexa (Táplán).

Haladó Női kata (formagyakorlat) 9. kcs.: 2. Sipos Júlia (Leo), 3. Polyák Eszter (Leo).

Haladó Női kata (formagyakorlat) 10. kcs.: 1. Polyák Dorka (Leo), 3. Molnár Csenge (Leo).

Haladó Női kata (formagyakorlat) 11. kcs.: 3. Fessler Csenge (Leo).

Haladó Női kata (formagyakorlat) 12. kcs.: 2. Somogyi Laura (Leo).

Utánpótlás Férfi kumite (küzdelem) 2. kcs.: 3. Velladics Márk (Táplán).

Utánpótlás Férfi kumite (küzdelem) +54 kg 4. kcs.: 3. Csonka Benett (Leo).

Utánpótlás Férfi kumite (küzdelem) +50 kg 5. kcs.: 2. Horváth Bulcsú (Leo), 3. Török Péter (Leo).

Utánpótlás Férfi kumite (küzdelem) 6-7. kcs.: 2. Tóth Tamás (Karate-do)

Utánpótlás Férfi kumite (küzdelem) 8-10. kcs.: 3. Stipkovits Gábor (Farkasok).

Utánpótlás Női kumite (küzdelem) 4. kcs.: 2. Bozzai Kincső (Sakura).

Utánpótlás Női kumite (küzdelem) -60 kg 5. kcs.: 3. Pék Ramóna (Karate-do).

Utánpótlás Női kumite (küzdelem) 6-7. kcs.: 2. Vér Vivien (Karate-do), 3. Fessler Csenge (Leo).

Utánpótlás Női kumite (küzdelem) 8-9. kcs.: 1. Gaál Hanna (Sakura).

Haladó Férfi kumite (küzdelem) 1. kcs.: 2. Nagy Bánhidi Simon (Karate-do).

Haladó Férfi kumite (küzdelem) 2. kcs.: 3. Nagy Bánhidi Simon (Karate-do).

Haladó Férfi kumite (küzdelem) -40 kg 3. kcs.: 3. Kovács Szilveszter (Karate-do).

Haladó Férfi kumite (küzdelem) -45 kg 4. kcs.: 3. Paksa Bende (Leo).

Haladó Férfi kumite (küzdelem) -68 kg 6. kcs.: 3. Paksa Botond (Leo).

Haladó Férfi kumite (küzdelem) +68 kg 6. kcs.: 3. Fülöp Endre Csanád (Leo).

Haladó Férfi kumite (küzdelem) 8. kcs.: 3. Pálmai Róbert (Sakura).

Haladó Női kumite (küzdelem) +30 kg 2. kcs.: 2. Varga Sarolta (Leo).

Haladó Női kumite (küzdelem)  -50 kg 4. kcs.: 3. Paksa Csenge (Leo), 3. Polyák Eszter (Leo).

Haladó Női kumite (küzdelem) +50 kg 4. kcs.: 2. Varga Boróka (Leo).

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
