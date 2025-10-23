A napokban az Arna Savaria adott otthont a 23. Goju Kupa nyílt nemzetközi karateversenynek. A hagyományos, népszerű megmérettetésen kilenc ország, 29 csapat, 280 versenyzővel és 482 nevezéssel képviseltette magát. A vasi színeket a házigazda „Leo” Karate-do SE, a Tápláni KSE, a Sakura SE, a Karate-do Club Szombathely és a Farkasok Harcművészeti Egyesület képviselte.

Goju Kupa

Fotó: VN/"Leo" Karate-do SE

Az összesített pontversenyen a rendező „Leo” az előkelő második helyen végezett.

Goju Kupa - eredmények, vasi érmesek

Szivacs kumite 2. kcs. (férfi): 2. Rózsa Olivér (Leo), 3. Lócsi Péter (Leo).

Szivacs kumite 3. kcs. (női): 2. Lintér Viktória (Karate-do), 3. Lempeg-Osbáth Zoé (Sakura).

Szivacs kumite 4. kcs. (férfi): 3. Velladics Noel (Táplán), 3. Nagy Boldizsár (Karate-do).

Szivacs kumite 5/B kcs. (női): 3. Horváth Hanna Anita (Leo).

Szivacs kumite 6/A kcs. (férfi): 3. Lempeg-Osbáth Zalán (Sakura), 3. Tamás Dominik (Táplán)

Szivacs kumite 6/B kcs. (férfi): 1. Németh András (Táplán), 3. Gangl Dávid (Táplán).

Szivacs kumite 6/C kcs. (férfi): 2. Nagy Ábris (Karate-do), 3. Hermesz Boldizsár (Leo), 3. Sporeth Kristóf (Táplán).

Szivacs kumite 7 kcs. (női): 2. Kósa Patrícia (Sakura).

Szivacs kumite 8/A kcs. (férfi): 2. Németh Márk (Sakura), 3. Fülöp Leon (Leo).

Kiba dachi 2. kcs. (férfi): 2. Rózsa Olivér (Leo), 3. Lócsi Péter (Leo).

Kiba dachi 4. kcs. (férfi): 1. Nagy Boldizsár (Karate-do).

Kiba dachi 3-5. kcs. (női): 2. Horváth Hanna Anita (Leo).

Kiba dachi 6/A. kcs. (férfi): 3. Nagy Ábris (Karate-do).

Kiba dachi 6/B. kcs. (férfi): 2. Hermesz Boldizsár (Leo), 3. Sporeth Kristóf (Táplán).

Kiba dachi 7. kcs. (női): 2. Kósa Patrícia (Sakura).

Kiba dachi 8. kcs. (férfi): 2. Németh Márk (Sakura), 3. Fülöp Leon (Leo).

Csapat Kata (formagyakorlat) 2. kcs.: Leo 1 (Paksa Csenge, Polyák Eszter, Varga Boróka).

Csapat Kata (formagyakorlat) 3. kcs.: Leo 2 (Csonka Benett, Németh Máté, Paksa Bende).

Csapat Kata (formagyakorlat) 4. kcs: 1. Leo 4 (Paksa Csenge, Németh Máté, Varga Boróka), 2. Leo 3 (Paksa Bende, Németh Anna, Varga Sarolta).

Csapat Kata (formagyakorlat) 5. kcs.: Leo 5 (Polyák Eszter, Sipos Júlia, Varga Boróka).