Gráczer György: negyvenöt év a Falcóban, negyvenöt év képekben (képgaléria)!

Sporttörténelmi mérkőzésre készül szombatona a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárcsapata: ugyanis az első olyan összecsapás következik, amelyen már nem Gráczer György tölti be az ügyvezetői posztot a sárga-fekete csapatnál. Gráczer Győrgy: negyvenöt év képekben!
Fotó: Foto: BENKO SANDOR
Gráczer György - egy parádés életmű!
A tavalyi szezon végén váltás történt a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely élén: Gráczer György távozott az ügyvezetői posztról, a helyét Gábor Máté vette át. „Gyuri bácsi” ügyvezetői mandátuma június 30-án lejárt, de a Falco „örökös” ügyvezetője már a 2024/2025-ös szezon előtt jelezte a tulajdonos város felé, hogy a bajnokság után szeretne hátrébb lépni.
Gráczer GyörgyFotók: Benkő Sándor
A Falco KC legendás alakja – aki 45 évig töltötte be az ügyvezetői posztot – természetesen marad a csapat mellett, szenior menedzseri feladatokat lát majd el. Gráczer György szinte a semmiből csinál kosárcsapatot Szombathelyen, majd a vezéreltével lett a Falco a honi mezőny kiemelkedő klubja – sőt, ma már a nemzetközi porondon is jegyzik a csapatot. Egy hatszoros bajnok, háromszoros kupagyőztes gárdát „hagy maga mögött”.
Gráczer György: negyvenöt év a FalcóbanFotók: Unger Tamás
Gráczer Györgyöt a szombati meccs szünetében köszönti a Falco KC közössége (18 órakor egyébként a Pécs lesz az ellenfél). Lapunk (vaol.hu) pedig képgalériával tiszteleg „Gyuri bácsi” munkássága előtt.