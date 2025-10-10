Gráczer György: negyvenöt év a Falcóban, negyvenöt év képekben (képgaléria)!

A Falco KC legendás alakja – aki 45 évig töltötte be az ügyvezetői posztot – természetesen marad a csapat mellett, szenior menedzseri feladatokat lát majd el. Gráczer György szinte a semmiből csinál kosárcsapatot Szombathelyen, majd a vezéreltével lett a Falco a honi mezőny kiemelkedő klubja – sőt, ma már a nemzetközi porondon is jegyzik a csapatot. Egy hatszoros bajnok, háromszoros kupagyőztes gárdát „hagy maga mögött”.