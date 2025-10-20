Gróf Dávid: nem akartam sérülést okozni a kissrácnak... - videó

Mint ismert, a vasárnap kora esti Újpest-FTC NB I-es labdarúgó-mérkőzés, azaz a derbi 1-1-re végződött. A meccs több mint kellemetlen, sokkal inkább felháborító jelenete volt, amit az FTC második számú kapusa, Gróf Dávid művelt. - aki a sérült Dibusz Dénest helyettesítette. A meccsen egyébként jól teljesítő kapus a 96. percben ugyanis olyannyira gyorsan játékba akarta hozni a kapuja mögé guruló labdát, hogy az egyébként egy másik labdát a lábánál tartó labdaszedő kisfiút két kézzel hanyattlökte - a srác pedig három métert repült. Majd miután a játékvezető jogosan kiállította a kapust, még Gróf csodálkozott a piros lapon. Ahogy mondják: ehhez már pofa kell. Ahhoz is, hogy rögtön a lefújás után nem kért elnézést a fiútól, csak miután instagram oldalát ellepték a kommentek (...) utána posztolta ki, hogy végülis megbánta és elnézést kér. Amit másnap az FTC facebook-oldalán közétett videóban meg is erősített.

Gróf Dávid nem érti, miért állították ki...

Fotó: NSO/Török Attila

Mindez szép, csak éppen körülbelül semmit sem ér. Reméljük, Grófot jó ideig nem látjuk a futballpályán - ez azonban már az MLSZ Fegyelmi Bizottságán múlik. Ja, és hogy lehet másként is: az újpestiek támadója, Ljujic a lefújás után a labdaszedő srácnak adta a mezét.

Videón Gróf Dávid bocsánatkérése