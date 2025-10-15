október 15., szerda

Hagyományőrzés

1 órája

Gulyás Michelle Szombathelyen - élménybeszámoló, kötetlen beszélgetés!

A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület meghívására Szombathelyre érkezik Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó. Gulyás Michelle pénteken 18 órakor tart élménybeszámolót a Malom Sörözőben.

 Szombathelyre érkezik pénteken - a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület meghívására - Gulyás Michelle, a párizsi olimpiai  játékok öttusázó olimpiai bajnoka.

Gulyás Michelle
Gulyás Michelle Szombathelyre érkezik!
Fotó: VN/Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület


Gulyás Michelle 

A tavaly az Év Sportolójának (is) megválasztott Gulyás Michelle élménybeszámolójának a Malom Söröző Olimpiai terme ad otthont október 17-én, pénteken 18 órától. A szervezők várnak mindenkit a rendezvényre!

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
