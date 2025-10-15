Gulyás Michelle Szombathelyen - élménybeszámoló, kötetlen beszélgetés!

Szombathelyre érkezik pénteken - a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület meghívására - Gulyás Michelle, a párizsi olimpiai játékok öttusázó olimpiai bajnoka.

Gulyás Michelle Szombathelyre érkezik!

Fotó: VN/Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület



A tavaly az Év Sportolójának (is) megválasztott Gulyás Michelle élménybeszámolójának a Malom Söröző Olimpiai terme ad otthont október 17-én, pénteken 18 órától. A szervezők várnak mindenkit a rendezvényre!