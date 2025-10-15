Hagyományőrzés
1 órája
Gulyás Michelle Szombathelyen - élménybeszámoló, kötetlen beszélgetés!
A Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület meghívására Szombathelyre érkezik Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó. Gulyás Michelle pénteken 18 órakor tart élménybeszámolót a Malom Sörözőben.
Szombathelyre érkezik pénteken - a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület meghívására - Gulyás Michelle, a párizsi olimpiai játékok öttusázó olimpiai bajnoka.
Gulyás Michelle
A tavaly az Év Sportolójának (is) megválasztott Gulyás Michelle élménybeszámolójának a Malom Söröző Olimpiai terme ad otthont október 17-én, pénteken 18 órától. A szervezők várnak mindenkit a rendezvényre!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre