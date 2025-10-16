október 16., csütörtök

Gál névnap

Az Égei-tengeren át a bajnoki meccsekre

1 órája

Hajóval a bajnoki mérkőzésre? Bajner Bálinték így (is) utaznak

Címkék#Bajner Bálint#sport#bajnoki mérkőzés

A szombathelyi születésű, Görögországban légióskodó csatár csapata olykor hajóra száll és úgy utazik az idegenbeli bajnoki-mérkőzésére.

Pum András

Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember elején Görögországon belül váltott klubot a korábban a Haladásban is futballozó támadó, Bajner Bálint. Bajner a legutóbbi szezonban a görög negyedosztályú, krétai Episzkopi FC játékosa volt. A korábbi korosztályos válogatott, jónéhány együttesben - a Haladásban is - futballozó támadó remek szezont futott előző csapatánál. Tizenhárom bajnoki mérkőzésen kilenc gólt szerzett. Bajner teljesítményére felfigyeltek, a támadó ugyanis szeptember elején a görög harmadosztályú, Salamisz szigetén található Aias Salamina FC csapatába szerződött. Salamisz szigete egyébként Athéntól nem messze, az Égei-tengeren található. Ahol gyakran hajóval utaznak az idegenbeli meccsekre.

hajóval
Hajóval a bajnokira - ez Görögország
Fotó: VN/Bajner Bálint

Hajóval ahová lehet

Nos, mivel a klubnak az egyik nagy hajózási társaság a főszponzora, így néhány mérkőzésre az Aias Salamina FC hajóval utazik! Így történt ez az egyik athéni csapat elleni idegenbeli bajnokin is, ahová hajóval ment a gárda - mégpedig különhajóval, a csapaton kívül más nem is volt a fedélzeten. De például majd Mykonos szigetére is hajóval megy a gárda, de például Heraklionba vagy Szalonikiba repülővel. Ne felejtsük: a harmadosztályról beszélünk... Ha már Mykonos: oda még nagyobb hajóval utazik az együttes, a játékosok kényelmét pedig külön szoba biztosítja.

hajóval
Megy a hajó a görög bajnokira
Fotó: VN/Bajner Bálint

Bajnertól megtudtunk, a saját stadionjuk 1800 férőhelyes, ehhez képest akadt olyan bajnoki, ahol 2500-an voltak...A hangulat igazi görögös volt, valamennyi hazai gól után tűzijátékokat lőttek fel a szurkolók. De lesznek olyan idegenbeli derbik, ahová 10-12 ezer drukkert várnak. 

 

