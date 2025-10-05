Haladás: a Puskás Akadémia II. a vendég

A Haladás legutóbb 1-0-ra kikapott Sopronban, így a vasiak továbbra is az utolsó előtti helyen tanyáznak a bajnoki tabellán.

A Haladás a Puskás Akadémia II. csapatát fogadja

Fotó: Cseh Gábor

A Babó Levente által irányított sárga-kékek az ETO Akadémia elleni idegenbeli sikerrel kezdték meg a bajnokságot (3-1), majd hazai pályán 1-0-ra kikaptak a Gyirmóttól. Tatabányán aztán 2-0-ra győztek , majd első hazai három pontjukat a Balatonfüred ellen gyűjtötték be (4-0) . Komáromban 1-0-ra nyertek, majd a Sopront 4-0-ra kiütötték A Mosonmagyaróváron elszenvedett 2–0-s vereség után ugyanilyen különbséggel győztek Budaörsön a múlt héten az újpestieket fektették két vállra (3-0). A felcsútiak kilenc meccsükből hetet megnyertek, 21 ponttal a második helyen állnak 19-5-ös gólkülönbséggel.

- A Puskás Akadémia II. kilenc bajnokijából hetet megnyert, úgyhogy tudjuk, milyen képességű csapat - mondta Simon Ádám, a Haladás megbízott vezetőedzője. - Ennek megfelelően készültünk a héten a mérkőzésre. Okosan kell menedzselnünk a meccset, okosan kell futballoznunk - nehéz lesz, de itthon akarjuk tartani a három pontot. De úgy gondolom, nincs sok értelme sokat beszélni, vasárnap a tetteknek lesz itt az ideje! Jancsó András eltöltötte letiltását, viszont Pruska Dániel, Hári Kevin, Tarján Patrik sérült, Horváth Arnold játéka pedig kérdéses.

A szeptember elejétől a Haladással edző kapus, Senkó Zsombor vasárnap már a keret tagja lesz.

Köszöntés, kutyás bevonulás a Haladás-Puskás Akadémia II. előtt

A mérkőzés előtt az ötven éve, 1975-ben a Kupagyőztesek Európa Kupájában szerepelt – a Magyar Kupa-ezüstérmes – Haladás labdarúgóit köszöntik, Ezt követően – csakúgy mint 2021-ben már – az Állatok Világnapja alkalmából egy-egy örökbefogadható kutyával vonulnak a pályára a két csapat futballistái.



