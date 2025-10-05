Haladás: az 50 évvel ezelőtti kupahősöket ünnepelték - Fotók!

Ötven évvel ezelőtt, 1975-ben a Haladás VSE NB I-es labdarúgócsapata a Magyar Kupában ezüstérmet szerzett és mivel a döntőben győztes Újpest lett a bajnok is, így a zöld-fehérek elindulhattak a Kupagyőztesek Európa Kupájában. Az első fordulóban a máltai Valletta FC-t 8-1-es összesítéssel búcsúztatták, a második körben viszont az osztrák Sturm Graz 3-1-es összesítéssel jobbnak bizonyult.

A Haladás 1975-ben Magyar Kupa-ezüstérmes, illetve KEK-ben induló csapata. Álló sor, balról: Stieber József, Németh Lajos, Mursits József, Kereki Zoltán, Fischer László, Fedor Sándor, Kovács László, Békei Vilmos, Keringer Zsolt (a Haladás jelenlegi ügyvezetője). Guggolnak: Laki László, Pálinkás István, Kiss György. Fotó: Szendi Péter

A Magyar Kupa ezüstérmes és a KEK-ben szerepelt csapat tagjai: Pálinkás István, Mursits József, Kovács László, Horváth Árpád, Kereki Zoltán, Stieber József, Balogh György, Fischer László, Halmosi Zoltán, Farkas László, Kulcsár Ferenc, Horváth Zoltán. Dobány Lajos, Hauzer Tibor, Sebestyén Péter, Király Ferenc, Németh Lajos, Bokor Miklós, Békei Vilmos, Kiss György, Fedor Sándor. Szabó Sándor. Az edző Sárosi László, az elnök pedig Laki László volt. Közülük néhányan sajnos már nincsenek közöttünk.