12 perce
Haladás: az 50 évvel ezelőtti kupahősöket ünnepelték - Fotók!
A vasárnap délutáni Haladás-Puskás Akadémia II. NB III-as labdarúgó-mérkőzés előtt köszöntötték az 50 évvel ezelőtt Magyar Kupa-ezüstérmet nyert és a Kupagyőztesek Európa Kupájában indulót egykori legendás Haladás.futballistákat.
Ötven évvel ezelőtt, 1975-ben a Haladás VSE NB I-es labdarúgócsapata a Magyar Kupában ezüstérmet szerzett és mivel a döntőben győztes Újpest lett a bajnok is, így a zöld-fehérek elindulhattak a Kupagyőztesek Európa Kupájában. Az első fordulóban a máltai Valletta FC-t 8-1-es összesítéssel búcsúztatták, a második körben viszont az osztrák Sturm Graz 3-1-es összesítéssel jobbnak bizonyult.
A Magyar Kupa ezüstérmes és a KEK-ben szerepelt csapat tagjai: Pálinkás István, Mursits József, Kovács László, Horváth Árpád, Kereki Zoltán, Stieber József, Balogh György, Fischer László, Halmosi Zoltán, Farkas László, Kulcsár Ferenc, Horváth Zoltán. Dobány Lajos, Hauzer Tibor, Sebestyén Péter, Király Ferenc, Németh Lajos, Bokor Miklós, Békei Vilmos, Kiss György, Fedor Sándor. Szabó Sándor. Az edző Sárosi László, az elnök pedig Laki László volt. Közülük néhányan sajnos már nincsenek közöttünk.
Hali-öregfiúkFotók: Szendi Péter
A jeles évforduló alkalmából a Haladás-Puskás Akadémia II. NB III-as labdarúgó-mérkőzés előtt a Haladás nevében Keringer Zsolt ügyvezető igazgató köszönti az akkori kiváló játékosokat, azokat, akik el tudtak jönni a mai mérkőzésre. Az ajándékcsomagot a Haladás VSE akkor elnöke, Laki László vette át.