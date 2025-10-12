október 12., vasárnap

Labdarúgás

Haladás: budaörsi vendégjáték

A labdarúgó NB III 11. fordulójában a Haladás vasárnap 13 órakor a Budaörs vendége lesz.

Az Imrik László vezette Budaörs két-két győzelemmel és döntetlennel, valamint hat vereséggel, nyolc ponttal a még kiesést jelentő, 14. helyen áll. A budaörsiek legutóbb hazai pályán 2-2-re végeztek a 15. Újpesttel. A Haladás egy-egy győzelemmel, döntetlennel, nyolc vereséggel, mindössze négy ponttal az utolsó a tabellán. A vasiak legutóbb hazai pályán 3-2-re kikaptak a Puskás Akadémia II-től.

- Ki-ki meccset játszunk Budaörsön – szögezte le Simon Ádám, a Haladás megbízott vezetőedzője. - Nehéz mérkőzésre számítok, csak úgy lesz esélyünk a győzelemre, ha 90 percen keresztül koncentrálunk. Nem szabad kihagyni, mert az – ahogy a korábbi bajnokikon is bebizonyosodott - végzetes lehet. Pruska Dániel, Juhász Levente, Hári Kevin és Tarján Patrik sérült. A héten igazolt Frák Marcell és Tóth Máté viszont már a keret tagjai lesznek.

 

