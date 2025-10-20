október 20., hétfő

A Haladás edzője: az Újpest II nem érdemelt pontot - videó!

Ugyan első őszi hazai pontját megszerezte a labdarúgó NB III Észak-nyugati csoportjában szereplő Haladás együttese, a vasiak mégsem lehetnek boldogok. Az Újpest II elleni 1-1 ugyanis csalódást keltő eredmény.

Pum András

A labdarúgó NB III 12. fordulójában vasárnap a sereghajtó Újpest II volt az utolsó előtti Haladás vendége. A vasiak addig mind az öt hazai meccsüket elveszítették, így az Újpest II ellen (is) csak a győzelem volt az elfogadható. A zöld-fehérek Jancsó András 79. percben szerzett góljával meg is szerezték a vezetést, ám jött a 67. percben becserélt rutinos Simon Krisztián és a hatperces ráadás negyedik percében, azaz a 94. minutumban kiegyenlített. A vasiak ugyan a 49. perctől Tóth Máté kiállítása miatt tíz emberrel futballoztak, szóval ennek fényében akár sokat is érhet a döntetlen. Ám nem így van: a szombathelyiek az egy pontokkal ugyanis nem sokra mennek, 12 meccsen mindössze 6 pontot gyűjtöttek, ez pedig csak az utolsó előtti, 15. helyre elég.

A Haladás
Moharos Leó, a Haladás támadója akcióban
Fotó: Szendi Péter

A Haladás edzőjének, Simon Ádám nyilatkozata

További eredmények: Pápa–Puskás Akadémia 1-3, ETO Akadémia–Tatabánya 1-2, Dorog–Balatonfüred 3-0, Veszprém–Sopron 0-0, Zsámbék–Budaörs 1-2, Bicske–Komárom 2-4, Gyirmót–Mosonmagyaróvár 1-0.

A Haladás a következő fordulóban vasárnap 13 órakor a 4. helyen álló Credobus Mosonmagyaróvár vendége lesz.

 

