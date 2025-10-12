Haladás: kimaradtak a ziccerek, két pont Budaörsön maradt

Budaörs–Haladás 0-0. Budaörs, 250 néző, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Juhász.

Haladás: Horváth A. – Dezamits, Kozári, Balogh Á. – Bene (Pljesovszki, 63.), Jancsó, Tóth M., Szakály (Horváth M., 79.), Moharos (Szegedi, 63.) – Fehér (Füzi, 87.), Gajdos. Megbízott vezetőedző: Simon Ádám.

A Haladásból sérülés miatt Tarján Patrik, Juhász Levente és Hári Kevin hiányzott.

Moharos Leó többször is veszélyeztetett, de neki sem sikerült betalálnia

Fotó: Szendi Péter / Forrás: VN-archív

Az első helyzet a vasiak előtt adódott, a 9. percben Tóth Máté 17 méteres lövése centikkel ment el a bal felső sarok mellett. A szombathelyiek kezdeményeztet többet, irányították a játékot. A budaörsiek visszaálltak, nem sokat kockáztattak. A 20. percben Dezamits ment el a jobb oldalon, beadása Gajdoshoz pattant, a csatár ziccerből, hat méterről a kapust találta el. A 29. percben Moharos jobb oldali szögletét Jamcsó három méterről, a kapunak háttal állva a felső kapufára fejelte. A 31. percben Moharos jobbról ívelt a hosszúra, Gajdos tíz méterről lőtt, a kapus Vas lábbal védett. Egykapuzott a Haladás, de kihagyta a ziccereket. A 38. percben Fehér félfordulattall, 19 méterről, bal sarokra tartó lövését védte bravúrral Vas. Öt perc múlva Moharos vette át szépen a labdát, 22 méteres lövését védte Vas. Szünet után a 49. percben Gajdos lőtt balról, 15 méterről, Vas védett. Az 54. percben Dezamits jobb oldali beadásába az egyik bevetődő budaörsi játékos a tizenhatoson belül kézzel ütött bele – de elmaradt a tizenegyes. A 63. percben Moharos 20 méteres, bal sarokra tartó lövését védte nagy vetődéssel Vas. A vasiak sorra vezettél támadásaikat, de a jobbnál-jobb helyzeteket is elhibázták. Az utolsó negyedórára kiegyenlítődött a mérkőzés, a Budaörs is vezetett néhány veszélyesebb támadást.

Az első félidőben óriási fölényben futballozott a Haladás és több góllal vezethetett volna A másodikban már kevésbé volt hatékony a vasi gárda, amely azonban így is győzelmet érdemelt volna.