október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

59 perce

Haladás: kimaradtak a ziccerek, két pont Budaörsön maradt

Címkék#labdarúgás#Budaörs#Haladás

A labdarúgó NB III Észak-nyugati csoportjának 11. fordulójában a Haladás gólnélküli döntetlent játszott a Budaörs vendégeként.

Pum András

Budaörs–Haladás 0-0. Budaörs, 250 néző, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Juhász.

Haladás: Horváth A. – Dezamits, Kozári, Balogh Á. – Bene (Pljesovszki, 63.), Jancsó, Tóth M., Szakály (Horváth M., 79.), Moharos (Szegedi, 63.) – Fehér (Füzi, 87.), Gajdos. Megbízott vezetőedző: Simon Ádám.

A Haladásból sérülés miatt Tarján Patrik, Juhász Levente és Hári Kevin hiányzott.

Moharos Leó többször is veszélyeztetett, de neki sem sikerült betalálnia
Fotó: Szendi Péter / Forrás:  VN-archív

Az első helyzet a vasiak előtt adódott, a 9. percben Tóth Máté 17 méteres lövése centikkel ment el a bal felső sarok mellett. A szombathelyiek kezdeményeztet többet, irányították a játékot. A budaörsiek visszaálltak, nem sokat kockáztattak. A 20. percben Dezamits ment el a jobb oldalon, beadása Gajdoshoz pattant, a csatár ziccerből, hat méterről a kapust találta el. A 29. percben Moharos jobb oldali szögletét Jamcsó három méterről, a kapunak háttal állva a felső kapufára fejelte. A 31. percben Moharos jobbról ívelt a hosszúra, Gajdos tíz méterről lőtt, a kapus Vas lábbal védett. Egykapuzott a Haladás, de kihagyta a ziccereket. A 38. percben Fehér félfordulattall, 19 méterről, bal sarokra  tartó lövését védte bravúrral Vas. Öt perc múlva Moharos vette át szépen a labdát, 22 méteres lövését védte Vas. Szünet után a 49. percben Gajdos lőtt balról, 15 méterről, Vas védett. Az 54. percben Dezamits jobb oldali beadásába az egyik bevetődő budaörsi játékos a tizenhatoson belül kézzel ütött bele – de elmaradt a tizenegyes. A 63. percben Moharos 20 méteres, bal sarokra tartó lövését védte nagy vetődéssel Vas. A vasiak sorra vezettél támadásaikat, de a jobbnál-jobb helyzeteket is elhibázták. Az utolsó negyedórára kiegyenlítődött a mérkőzés, a Budaörs is vezetett néhány veszélyesebb támadást.

Az első félidőben óriási fölényben futballozott a Haladás és több góllal vezethetett volna A másodikban már kevésbé volt hatékony a vasi gárda, amely azonban így is győzelmet érdemelt volna.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu