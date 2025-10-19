október 19., vasárnap

Nándor névnap

Labdarúgás

24 perce

Haladás: lila-fehér vendégek

Címkék#Szombathely#Újpest#Haladás

A labdarúgó NB III Észak-nyugati csoportjának 12. fordulójában vasárnap 16 órakor a Haladás az Újpest II együttesét fogadja

Pum András

A szombathelyiek az elmúlt fordulóban agyonnyert meccsen gól nélküli döntetlenre végeztek Budaörsön. De legalább elkerültek a sereghajtó pozíció­ból – ahová most a vasárnapi ellenfelük, az Újpest II. került. Szóval feltehetnénk úgy is a kérdést: kit akar megverni majd a Haladás, ha nem itthon a sereghajtót? A probléma, hogy a Hali az eltelt 11 forduló­ban csak egyszer nyert, de talán most ismét kijön a lépés. Ami az Újpest II.-t illeti, mivel vasárnap 18 órakor az NB I.-ben Újpest–FTC derbit rendeznek, elképzelhető, hogy aki él és mozog, az a keret tagja lesz – ergó az NB III.-as csapatba kevesebben játszanak vissza. Az Újpest II. egyébként szintén egy győzelemmel és két döntetlennel, valamint 11 vereséggel, öt ponttal áll a tabellán – csakúgy mint a Haladás. A Hali jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a fővárosiakat. A lila-fehérek házi gólkirálya a kéttalálatos szlovén Milan Tucic – aki vélhetően az NB I.-es keret tagja lesz vasárnap. Az újpesti keret tagja az a Hallay Zalán is, aki nyáron Szombathelyre igazolt, ám végül közös megegyezéssel visszatért Újpestre. Az Újpest II. legutóbb 2-1-re kikapott Mosonmagyar­óváron, egyetlen győzelmét a nyitányon Bicskén (1-0) aratta. 

Haladás
A Haladás az Újpest II-t fogadja
Fotó: Szendi Péter

Ezt várja Simon Ádám, a Haladás megbízott vezetőedzője

- Nem tudjuk, hogy az Újpest NB I-es keretéből lesznek-e visszajátszók, így azért nehezebb felkészülni az ellenfélből – mondta Simon Ádám, a Haladás megbízott vezetőedzője. - Éppen ezért elsősorban saját magunkkal foglalkozunk, magunkra koncentrálunk. Mivel a helyzetkihasználásunk meglehetősen gyenge, így az edzéseken nap mint nap a kapu előtti játékon, a befejezéseken volt a fő hangsúly. Jó döntésekre és megfelelő higgadtságra van szükség  a kapu előtt – ebben várok nagy előrelépését. Emellett persze hátul stabilan, lehetőleg hiba nélkül kell futballoznunk. A budaörsi pontnak akkor lesz értéke, ha vasárnap legyőzzük az Újpestet. Nehéz mérkőzés előtt állunk, de kell a három pont! Tarján Patrik, Hári Kevin és Pruska Dániel továbbra sem bevethető, Juhász Levente viszont felépült sérüléséből.

 

