Két perc alatt két gólt lőtt és nyert a Haladás!

A Haladásból Tarján Patrik, Hári Kevin, Pruska Dániel sérülés, Tóth Máté pedig eltiltás miatt nem léphetett pályára. A vasiak kezdték veszélyesebben a találkozót, a 6. percben Bene csípett el el hazai átadást, elhúzta védője mellett a labdát, majd 17 méterről a jobb sarok mellé lőtt. Újabb hat perc elteltével Bene iramodott meg a bal oldalon, középre passzolt labdáját Fehér 16 méterről centikkel a bal sarok mellé lőtte. A vasiak irányították a játékot, a mosonmagyaróváriak beálltak védekezni. A félidő derekán aztán elkezdett ömleni az eső – ezt leszámítva sok érdekes nem történt a pályán. Úgy tűnt, a szakadó eső a játékosokat is megzavarta, mezőnyjáték folyt, a kapuk nem forogtak veszélyben. Aztán pár perc alatt két nagy hazai helyzet is kimaradt.A 34. percben Méhes jobb oldali beadását Gera fejelte nyolc méterről a léc fölé. A 37. percben pedig Gáncs ment el a jobb szélen, középre ívelt labdáját Erdei hét méterről, ziccerből szintén fölé fejelte.

Moharos Leó szerezte a Haladás második találatát. Fotó: Archív/Szendi Péter

Szünet után az 52. percben Szakály jobb oldali szögletét Gajdos visszafejelte, majd Fehér hat méterről fejjel belecsúsztatott a labdába, a bal sarokra tartó labdát Kovács védte. A 61. percben Moharos jobb oldali beadását Horváth Arnold nyolc méterről, elcsúszva lőtte kapura, de Kovács védett. A félidő derekára ismét a zöld-fehérek voltak aktívabbak, több veszélyes támadást vezettek ellenfelüknél. A 78. percben Szakály végzett el szabadrúgást a bal oldalról, az oldalvonal mellől. A középre ívelt labdába senki sem ért bele, így a labda végül a bal sarokba vágódott (0-1). Egy perc múlva bal oldali támadás végén Gajdos egy csel után a hosszú oldalra átlőtte a labdát, az üresen érkező Moharos hat méterről a bal sarokba helyezett(0-2). A hátralévő időben az Óvár próbálkozott, de a Haladás kontrái veszélyesebbek voltak.

A Haladás a mérkőzés nagy részében jobban játszott ellenfelénél és helyzeteit ezúttal jobban használta ki. A vasiak bravúros győzelmet arattak.

Credobus Mosonmagyaróvár–Haladás 0-2 (0-0). Mosonmagyaróvár, 400 néző, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Holczbauer.

Haladás: Horváth Alex – Dezamits, Kozári, Balogh, Szakály – Moharos, Jancsó, Horváth Arnold (Horváth M., 78.), Bene (Pljesovszki, 78.) – Fehér (Füzi, 78.), Gajdos. Megbízott vezetőedző: Simon Ádám.

Gólszerzők: Szakály (78.), Moharos (79.).

