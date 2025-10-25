október 25., szombat

Labdarúgás

44 perce

Haladás: nehéz feladat előtt a zöld-fehérek

Címkék#Mosonmagyaróvár#beharangozó#Haladás

A labdarúgó NB III Észak-nyugati csoportjának 13. fordulójában vasárnap 13 órai kezdettel a Haladás a tavalyi bajnok Credobus Mosonmagyaróvár vendégeként lép pályára.

Pum András

A mosonmagyaróváriak megnyerték ugyan a 2024/25-ös bajnokságot, ám az osztályozón elbuktak, így a 2025/26-os szezont is az NB III-ban kezdték meg. A kék-fehérek jelenleg hét győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel, 23 ponttal a negyedik helyen állnak a bajnoki tabellán. A korábban a Haladás is szerepelt, Gyürki  Gergő irányította együttes a bajnokság elején bukácsolt, ám utóbbi öt mérkőzésén négy győzelmet és egy mindössze egy vereséget gyűjtött be. Igaz, azt az egy vereséget a legutóbbi fordulóban Gyirmóton (0-1) szenvedték el a mosonmagyaróváriak. Az óváriaknál szerepel többek között a korábbi Haladás-futballista, Czingráber Máté is. Legeredményesebb játékosuk a 14 gólos Gera Zalán, aki vezeti az NB II góllövőlistáját is. Ami a Haladást illeti, a zöld-fehérekk utolsó két meccsükön két döntetlent szereztek, Budaörsön 0-0-ra végeztek, míg az Újpest II ellen hazai pályán 1-1-gyet játszottak – a lila-fehérrek a 94. percben egyenlítettek. A vasiak  a döntetlenekkel egy helyet előbbre léptek, hat ponttal a 15., ám még mindig kiesést jelentő pozícióban tanyáznak.

Haladás
Támadásban a Haladás fiatalja, Bene Dániel
Fotó: Szendi Péter

Győzni megyünk! - mondja a Haladás edzője

- Nem lesz könnyű dolgunk, ezzel tisztában vagyunk, de nem foglalkozunk az ellenféllel, hanem inkább saját magunkra koncentrálunk – mondta Simon Ádám, a Haladás megbízott vezetőedzője. - Nagyon nagy szükségünk van a pontokra és az nem létezik, hogy a meccseken rendre dominálunk, helyzeteket dolgozunk ki, mégsem sikerül nyernünk. Győzni megyünk Mosonmagyaróvárra!

 

