Haladás: nem látott rendesen a védő, le kellett cserélni a bajnokin

A Haladás csatára, Pruska Dániel eddig háromszor volt kezdő, ötször csereként lépett pályára a 2025/26-os bajnoki szezonban. A 20 éves támadó egy darabig biztosan nem gyarapíthatja meccsei számát: kulcscsontsérülést szenvedett a soproni bajnoki előtti, utolsó, múlt szombati edzésen.

A Haladás támadója, Pruska Dániel csak nézőként lehetett jelen a soproni bajnokin

Fotó: Fotó: VN/Haladás



– Sajnos szerencsétlenül estem a földre és ahogy felálltam és a vállamhoz nyúltam, azt láttam, hogy egy csont elmozdult és máshol van, mint lennie kellene – mesélte a nem mindennapi élményét Pruska Dániel. – Nem tudtam, hogy a vállammal vagy a kulcscsontommal történt valami, de szóltam Simon Ádám edzőnknek, hogy nem tudom folytatni a tréninget. Ádám mondta is, hogy azonnal menjünk be a sürgősségire. Márkus Gábor vitt be a kórházba, ahol a röntgen kimutatta, hogy a kulcscsontom mozdult el a helyéről és egyszerűen felcsúszott. A hatos skálán hármast kapott az eredményem, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy lehet, hogy műteni is kell, de nem biztos. Őszintén szólva nem gondoltam, hogy ekkora a baj. Azóta fájdalomcsillapítókat szedek, ami gyulladáscsökkentő is egyben – és fel van kötve a jobb karom. További vizsgálatok várnak rám és ezt követően kiderül, hogy lesz-e műtét vagy sem. Mindenesetre duplán rosszkor jött ez a sérülés, hiszen kezdő lettem volna Sopronban.

A Sopron (0-1) elleni meccsen le kellett cserélni Tarján Patrikot: a bekk jelezte, hogy a bal szemével nem lát tökéletesen. A héten újra szakemberhez megy a szélső védő.

Tarján Patrikot szemproblémája miatt kellett lecserélni

Fotó: VN/Haladás

– Az esti, késő délutáni edzéseken éreztem már, hogy valami nem stimmel – mondta Tarján Patrik. – A korábbi szemműtétem óta távolra nem látok teljesen élesen, de most már a térlátással is gondjaim voltak. A Komárom elleni mérkőzésen volt egy ütközésem Horváth Alexszel, lehet, hogy ez is közrejátszott abban, hogy romlott a helyzet. Nagyon bízom abban, hogy az orvos nem ír elő hosszú szünetet, bár Simon Ádámmal megbeszéltük, hogy az egészség az első. Nagyon sajnálom, hogy így alakultak az eddigi mérkőzések, a srácokkal a héten átbeszéljük azokat a tényezőket, amelyek a kudarc hátterében állhatnak. Egy biztos, együtt kell kijönnünk a gödörből, lehetőleg már most vasárnap. Meg kell kezdenünk a felzárkózást.