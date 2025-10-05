1 órája
Haladás: ötgólos meccsen vereség a Puskás Akadémia II-től - fotók
A labdarúgó NB III Észak-nyugati csoportjának 10. fordulójában a Haladás 3-2-re kikapott a Puskás Akadémia II-től.
Haladás–Puskás Akadémia II. 2-3 (1-1). Szombathely, 500 néző, NB III-as lanbdarúgó-mérkőzés, vezette: Drabon.
Haladás: Senkó – Dezamits (Horváth M., 84.), Kozári, Balogh, Papp – Horváth A. (Bene, 84.), Jancsó – Moharos (Füzi, 73.), Fehér, Szegedi (Juhász, 59.) – Gajdos (Szakály, 59.). Megbízott vezetőedző: Simon Ádám.
Gólszerzők: Balogh Á. (10. – 11-esből), Fehér (86.), illetve Samal 2 (32., 83.), Magasföldi (47.).
A mérkőzés előtt az ötven évvel ezelőtti, 1975-ben Magyar Kupa-ezüstérmet szerzett és a Kupagyőztesek Európa Kupájában szerepelt Haladás VSE csapatának legendás futballistáit, elnökét köszöntötte Keringer Zsolt, a Haladás ügyvezetője. A Magyar Kupa ezüstérmes és a KEK-ben szerepelt csapat tagjai: Pálinkás István, Mursits József, Kovács László, Horváth Árpád, Kereki Zoltán, Stieber József, Balogh György, Fischer László, Halmosi Zoltán, Farkas László, Kulcsár Ferenc, Horváth Zoltán. Dobány Lajos, Hauzer Tibor, Sebestyén Péter, Király Ferenc, Németh Lajos, Bokor Miklós, Békei Vilmos, Kiss György, Fedor Sándor. Szabó Sándor. Az edző Sárosi László, az elnök Laki László volt. Közülük néhányan sajnos már nincsenek közöttünk.
Hali-öregfiúkFotók: Szendi Péter
Ezt követően az Állatok Világnapja alkalmából a Haladás és a Puskás Akadémia II. futballistái a Fekete István Állatvédő Egyesület egy-egy, örökbefogadható kutyájával vonultak ki a gyepre.
A vendégek kezdték jobban a mérkőzést. Ám a 9. percben egy felcsúti szöglet után az egyik vendégjátékos elcsúszott, Moharos nyargalt végig a félpályán, a tizenhatoson belülre érve Kruppa buktatta – tizenegyes! A büntetőt Balogh a felső léc segítségével a hálóba bombázta (1-0). A vendégek irányították a játékot, de nem boldogultak a Haladás-védelemmel, mely mögött Senkó Zsombor állt a kapuban. A szombathelyiek vezettek néhány támadást, ám ezek elhaltak az ellenfél tizenhatosánál. A 32. percben Samal 18 méterről, balról elvégzett szabadrúgása a bal sarokban landolt (1-1). A 33. percben Gajdos került helyzetbe, nyolc méterről, balról leadott lövését bravúrral védte Bozó. A 37. percben Fehér iramodott meg a bal szélen, 15 méteres lövését a léc fölé tolta Bozó. A 45+1. percben Dezamits szólója után Fehér 17 méterről lőtt, a labda kevéssel ment el a jobb sarok mellett.
Haladás-Puskás Akadémia II.Fotók: Szendi Péter
Szünet után a 47. percben jobb oldali beadás után a középen érkező Magasföldi öt méterről a hálóba helyezett (1-2). A 68. percben bal oldali szöglet után Orján 10 méteres fejesét tolta bravúrral a léc fölé Senkó. A Haladás többet kezdeményezett, de a vendégek pontosabban, gyorsabban futballoztak, az ő akaratuk érvényesült. A 71. percben Major indult meg, senki sem támadta meg, 19 méteres lövése egy védőt érintve a jobb kapufára vágódott. A 78. percben Balogh ívelt a jobb oldalra, Juhász tíz méterről, kapásból a jobb sarok mellé lőtt. Nagy helyzet volt! Átvette az irányítást a Haladás, próbálkozott becsülettel. A 82. percben egy legurított szabadrúgást Samal balról, 18 méterről a jobb sarokba lőtt (1-3). Négy perc múlva egy felcsúti védő röviden fejelte haza a labdát, Fehér két méterről a kapu közepébe emelt (2-3).
A Haladás mindent megtett, de a jobb erőkből álló vendégcsapat megérdemelten nyert. A lefújás után a két csapat játékosai még lökdösődtek egy nagyot, de helyreállt a rend.