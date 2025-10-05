Haladás: ötgólos meccsen vereség a Puskás Akadémia II-től - fotók

Ezt követően az Állatok Világnapja alkalmából a Haladás és a Puskás Akadémia II. futballistái a Fekete István Állatvédő Egyesület egy-egy, örökbefogadható kutyájával vonultak ki a gyepre.

A vendégek kezdték jobban a mérkőzést. Ám a 9. percben egy felcsúti szöglet után az egyik vendégjátékos elcsúszott, Moharos nyargalt végig a félpályán, a tizenhatoson belülre érve Kruppa buktatta – tizenegyes! A büntetőt Balogh a felső léc segítségével a hálóba bombázta (1-0). A vendégek irányították a játékot, de nem boldogultak a Haladás-védelemmel, mely mögött Senkó Zsombor állt a kapuban. A szombathelyiek vezettek néhány támadást, ám ezek elhaltak az ellenfél tizenhatosánál. A 32. percben Samal 18 méterről, balról elvégzett szabadrúgása a bal sarokban landolt (1-1). A 33. percben Gajdos került helyzetbe, nyolc méterről, balról leadott lövését bravúrral védte Bozó. A 37. percben Fehér iramodott meg a bal szélen, 15 méteres lövését a léc fölé tolta Bozó. A 45+1. percben Dezamits szólója után Fehér 17 méterről lőtt, a labda kevéssel ment el a jobb sarok mellett.