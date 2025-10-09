Haladás: régi-új játékosok Szombathelyen

A középpályán bevethető Tóth Máté 27 éves, a Lurkó UFC-ben játszott gyermekként, aztán egy fővárosi időszakot követően az Illés Akadémiára került. - olvasható a Haladás facebook-oldalán. 2016. augusztus 7-én, nem sokkal 18. születésnapja után mutatkozott be a Haladásban: a Dunaújvárosban megrendezett MTK–Haladás-mérkőzésen mutatkozott be, amelyet 2-0-ra nyert meg a Haladás. 39-szer húzta magára a szombathelyi mezt az NB I-ben. Játszott később Mezőkövesden és Szegeden, majd 2021-ben visszatért Vasba, ahol újabb 31 találkozón szerepelt a Haliban. Békéscsaba volt a legutóbbi állomáshelye, ahol előbb bajnok lett a lilákkal az NB III-ban, a 2024/2025-ös szezonban pedig alapembere volt a viharsarkiaknak.

Tóth Máté ismét a Haladás játékosa

Fotó: VN/Haladás

Frák Marcell Milán 20 éves, a Haladás VSE és a Lurkó UFC után igazolt az Illés Akadémiára. A kiemelt utánpótlás-bajnokságban végig alapember volt, 18 évesen a vármegyei I. osztályt megnyerő Haladás II-ben a teljes szezont lejátszotta, aranyérmes lett a zöld-fehérekkel. A középső védő 2024. április 7-én mutatkozott be a Rohonci úton a Budafok elleni 2–0 során. Az előző küzdelemsorozatot az NB II-es Ajkán töltötte, majd az idei szezonban az NB III-as Nagykanizsában futballozott.

Frák Marcell is visszatért a Haladásba

Fotó: VN/Haladás

Haladás: irány, Budaörs!

A Haladás vasárnap 13 órakor Budaörsön lép pályára.