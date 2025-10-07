Haladás: szurkolói rigmusok miatt megbüntették a klubot

A labdarúgó NB III Észak-nyugati csoportjának 9. fordulójában a Haladás a Sopron vendége volt. A két csapat összecsapása mindig preztízsmeccsnek számít - nem csak a csapatok, hanem a szurkolók számára. A bajnokit 1-0-ra a soproniak nyerték, a meccsen pedig vendégrészről felhangzott néhány rigmusm ami miatt az MLSZ 320 ezer forintra megbüntette a Haladást.

A Hali-tábor egy része sportszerűtlenül viselkedett az ellenőr jelentése szerint

Fotó: VN/Haladás

„a Haladás 1919 Labdarúgó Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat 39. § (1) és 40. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétségeket. Ezért az FT az FSZ 40. § (1) bekezdése a) pontja alapján a sportszervezetet 320.000 Ft, azaz háromszázhúszezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, további elrendeli a sportszervezet 1 (egy) soron következő hazai NB III férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésén a Szombathelyi Haladás Sportkomplexum C szektorának a lezárását. A szektorbezárás büntetés végrehajtását az FT az FSZ 10. § (5) bekezdés a), b) pontja alapján 6 (hat) hónap időtartamra felfüggeszti.