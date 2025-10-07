október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Komoly büntetés

1 órája

Haladás: szurkolói rigmusok miatt megbüntették a klubot

Címkék#MLSZ#Haladás#büntetés

Néhány szurkolója miatt többszázezres büntetést kapott az MLSZ-től a Haladás NB III-as labdarúgócsapata.

Pum András

A labdarúgó NB III Észak-nyugati csoportjának 9. fordulójában a Haladás a Sopron vendége volt. A két csapat összecsapása mindig preztízsmeccsnek számít - nem csak a csapatok, hanem a szurkolók számára. A bajnokit 1-0-ra a soproniak nyerték, a meccsen pedig vendégrészről felhangzott néhány rigmusm ami miatt az MLSZ 320 ezer forintra megbüntette a Haladást.

Haladás
A Hali-tábor egy része sportszerűtlenül viselkedett az ellenőr jelentése szerint
Fotó: VN/Haladás

Haladás: megjött a csekk....

Íme a Haladás facebook-oldalán olvasható közlemény

„a Haladás 1919 Labdarúgó Kft. sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat 39. § (1) és 40. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétségeket. Ezért az FT az FSZ 40. § (1) bekezdése a) pontja alapján a sportszervezetet 320.000 Ft, azaz háromszázhúszezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, további elrendeli a sportszervezet 1 (egy) soron következő hazai NB III férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésén a Szombathelyi Haladás Sportkomplexum C szektorának a lezárását. A szektorbezárás büntetés végrehajtását az FT az FSZ 10. § (5) bekezdés a), b) pontja alapján 6 (hat) hónap időtartamra felfüggeszti.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu