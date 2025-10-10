Haladás VSE: megvan végre az első győzelem!

Az előző játéknapon elszenvedett kiadós vereség után a sereghajtó, nyeretlen Haladás VSE a tabellán közvetlenül előtte, a 11. helyen álló Magyar Futsal Akadémia vendégeként lépett pályára még csütörtökön este - klasszikus alsóházi rangadót vívtak a felek.

Haladás VSE - Gyimesi remekül védett.

Fotó: Unger Tamás/Archív

Haladás VSE - jegyzőkönyv

Magyar Futsal Akadémia - Haladás VSE 2-4 (0-1). Budapest, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Kiss, Urgyán, Tiringer.

MFA: Tóth B. - Papp, Módly, Szabó B, Tarpai. Csere: Domokos (kapus), Klacsák, Nguyen, Véghelyi, Szabó K., Boznánszky, Bokor, Szabó D. Játékos-edző: Boznánszky Gábor.

HVSE: Gyimesi - Körmendy, Novák, Horváth M., Dobos. Csere: Bognár (kapus), Rosner, Kárász, Nagy B., Földvárszki, Ötvös, Sodics. Edző: Sziffer András.

Gólszerzők: Papp (35.). Módly (37.), ill. Nagy B. (8.), Kárász (30.), Földvárszky (34.), Körmendy (39.).

Kiállítva: Tarpai (33.).

A Haladás motivált futballal, jó védekezéssel nyitott - és a folytatásban is szervezetten játszott. Majd egy szabadrúgásvariációból megszerezte a vezetést. Többet birtokolta a labdát a házigazda, de a szombathelyiek kontráiban benne volt a veszély - és Gyimesi is jól védett. Fordulás után sem változtatott a taktikáján a vendég: stabil védekezésből próbált támadásokat vezetni. Ellenfele szervezett, harcos játékával pedig nem tudott mit kezdeni az MFA. Sőt, egy újabb szabadrúgásvariációból, mjd egy kontrából szerzett gól után már 3-0-ra vezetett a HVSE. A folytatásban átállt vészkapus játékra a főváosi gárda, fel is zárkózott 2-3-ra. De a meccs végén ismét a Haladás ünnepelhetett: egy labdaszerzés után, üreskapus góllal!

A Haladás ezzel megszerezte szezonbeli első győzelmét, és elmozdult a tabella utolsó helyéről!