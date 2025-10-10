1 órája
Haladás VSE: megvan végre az első győzelem!
Az NB I.-es futsalbajnokség 9. fordulójában a Haladás VSE a közvetlen rivális Magyar Futsal Akadémia vendégeként aratott fontos diadalt! Haladás VSE: megvan végre az első győzeleml!
Az előző játéknapon elszenvedett kiadós vereség után a sereghajtó, nyeretlen Haladás VSE a tabellán közvetlenül előtte, a 11. helyen álló Magyar Futsal Akadémia vendégeként lépett pályára még csütörtökön este - klasszikus alsóházi rangadót vívtak a felek.
Haladás VSE - jegyzőkönyv
Magyar Futsal Akadémia - Haladás VSE 2-4 (0-1). Budapest, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Kiss, Urgyán, Tiringer.
MFA: Tóth B. - Papp, Módly, Szabó B, Tarpai. Csere: Domokos (kapus), Klacsák, Nguyen, Véghelyi, Szabó K., Boznánszky, Bokor, Szabó D. Játékos-edző: Boznánszky Gábor.
HVSE: Gyimesi - Körmendy, Novák, Horváth M., Dobos. Csere: Bognár (kapus), Rosner, Kárász, Nagy B., Földvárszki, Ötvös, Sodics. Edző: Sziffer András.
Gólszerzők: Papp (35.). Módly (37.), ill. Nagy B. (8.), Kárász (30.), Földvárszky (34.), Körmendy (39.).
Kiállítva: Tarpai (33.).
A Haladás motivált futballal, jó védekezéssel nyitott - és a folytatásban is szervezetten játszott. Majd egy szabadrúgásvariációból megszerezte a vezetést. Többet birtokolta a labdát a házigazda, de a szombathelyiek kontráiban benne volt a veszély - és Gyimesi is jól védett. Fordulás után sem változtatott a taktikáján a vendég: stabil védekezésből próbált támadásokat vezetni. Ellenfele szervezett, harcos játékával pedig nem tudott mit kezdeni az MFA. Sőt, egy újabb szabadrúgásvariációból, mjd egy kontrából szerzett gól után már 3-0-ra vezetett a HVSE. A folytatásban átállt vészkapus játékra a főváosi gárda, fel is zárkózott 2-3-ra. De a meccs végén ismét a Haladás ünnepelhetett: egy labdaszerzés után, üreskapus góllal!
A Haladás ezzel megszerezte szezonbeli első győzelmét, és elmozdult a tabella utolsó helyéről!
- Motiváltan, harcosan, ráadásul csapatként futballoztunk - értékelt Sziffer András, a Haladás VSE edzője. - A hozzáállásunknak, a szervezettségünkkel, és főleg a jó védekezésünknek köszönhetően nyertük meg a mérkőzést. Persze kellett ki szerencse is a sikerhez, és Gyimesi is jól védett. Ellenfelünk többet birtokolta a labdát, de nem tudott mit kezdeni velünk - kellemetlen riválisnak bizonyultunk. Ez a győzelem remélem hitet ad a fiúknak - bizonyítja, hogy ha sokat dolgozunk, ha küzdünk, ha csapatként, szervezetten játszunk, akkor igenis érhetünk el szép eredményeket. De azért helyén kell kezelni ezt a győzelmet: még sokat kell fejlődnünk - és hát nem egy élcsapatot győztünk le. De büszke vagyok a csapatomra, jár a gratuláció a srácoknak!