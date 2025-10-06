2 órája
Haladás VSE-Berettyóújfalu "rangadó"
Az NB I.-es futsalbajnokság 8. fordulójában a Haladás VSE a Berettyóújfalut fogadja hétfőn, ma 18.30-kor. Haladás VSE: újabb nehéz csata következik!
Hétfő esti futsal: Haladás VSE– Berettyó derbi
Hazai pályán a Haladás VSE
Nem is olyan régen ez a párosítás még korszakos rangadót jelentett – hiszen a négyszeres bajnok fogadja a szintén négyszeres aranyérmet. De a régi szép napok – mindkét klubnál – elmúltak. A Haladás sereghajóként várja a meccset, mindössze egy ponttal a háta mögött. Míg a legutóbb 2019-ben bajnok Berettyó (2 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség) csupán 9. a 12 csapatot felvonultató tabellán. Igaz, tavalyi azért egy kupagyőzelem összejött a Berettyóújfalunak. Az, hogy a HVSE nehéz napokat él, nem meglepő. A Berettyó gyengélkedése azonban azért is furcsa, mert több válogatott játékos (Szalmás Zoltán, Nagy Imre, Rábl János, Szabó Lajos) is szerepel a keretében. Ráadásul a Berettyónak Turzó József személyében van egy ismert, elismert, eredményes edzője - aki korábban volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya, sőt, a Haladás kispadján is sikeresen dolgozott.
Az összecsapás esélyese a Berettyó – ha szeretne lassan felzárkózni az élmezőnyhöz, akkor Szombathelyen nem veszíthet pontot. De mikor okozzon meglepetést a Haladás, ha nem most - amikor az ellenfele gödörben van.