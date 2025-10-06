október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

1 órája

Haladás VSE-Berettyóújfalu "rangadó"

Címkék#Haladás VSE#Berettyóújfalu#derbi

Az NB I.-es futsalbajnokság 8. fordulójában a Haladás VSE a Berettyóújfalut fogadja hétfőn, ma 18.30-kor. Haladás VSE: újabb nehéz csata következik!

Tóth Gábor

Hétfő esti futsal: Haladás VSE– Berettyó derbi

Haladás VSE
Haladás VSE
Fotó: Cseh Gábor


Hazai pályán a Haladás VSE

Nem is olyan régen ez a párosítás még korszakos rangadót jelentett – hiszen a négyszeres bajnok fogadja a szintén négyszeres aranyérmet. De a régi szép napok – mindkét klubnál – elmúltak. A Haladás sereghajóként várja a meccset, mindössze egy ponttal a háta mögött. Míg a legutóbb 2019-ben bajnok Berettyó (2 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség) csupán 9. a 12 csapatot felvonultató tabellán. Igaz, tavalyi azért egy kupagyőzelem összejött a Berettyóújfalunak.  Az, hogy a HVSE nehéz napokat él, nem meglepő. A Berettyó gyengélkedése azonban azért is furcsa, mert több válogatott játékos (Szalmás Zoltán, Nagy Imre, Rábl János, Szabó Lajos) is szerepel a keretében. Ráadásul a Berettyónak Turzó József személyében van egy ismert, elismert, eredményes edzője - aki korábban volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya, sőt, a Haladás kispadján is sikeresen dolgozott.

Az összecsapás esélyese a Berettyó – ha szeretne lassan felzárkózni az élmezőnyhöz, akkor Szombathelyen nem veszíthet pontot. De mikor okozzon meglepetést a Haladás, ha nem most - amikor az ellenfele gödörben van.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu