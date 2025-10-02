október 2., csütörtök

Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa: véget ért a 3. forduló - mi történt a Csákánydoroszlóval?

Az utolsó mérkőzéseket rendezték szerdán a vasi labdarúgó kupasorozatban. Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa: a Csákánydoroszló nem játszotta le a meccsét!

Tóth Gábor

Múlt héten kedden és szerdán lejátszották a zömét a labdarúgó Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa 3. fordulójának - mint azt megírtuk, több pályán is komoly megleptés született.

Három mérkőzés maradt a hétre, szerdára - de csak két összecsapást rendeztek meg. A Gérce-Vásárosmiske KSE (II.)-Csákánydoroszlói KSE (I.) derbi ugyanis elmaradt, mert a Csákány nem utazott el Gércére - információink szerint nem "értett egyet" a mérkőzés időpontjával. Ezt pedig úgy tűnik, hogy sikerült igen nyomatékosan jelezni az ellenfélnek, az illetékeseknek...

A másik két mérkőzésen mondhatni papírforma eredmény született.

Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa - eredmények

Mersevát SE (III.)-Sárvár FC (I.) 0-8 (0-4). Gólszerzők: Piros D. (3), Potyi G. (2), Varga Á., Csonka D., Gönye B. (öngól).

Söpte SE (I.)-Szentgotthárdi VSE (I.) 0-2 (0-1). Gólszerzők: Laczó P., László G.

Így kialakult a 4. forduló mezőnye.

A nyilvános sorsolást október 6-án, hétfőn 11 órakor rendezik az MLSZ Vas Vármegy Igazgatóság irodájában. Az idei utolsó kupakört pedig október 15-én szerdán.

 

 

