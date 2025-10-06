október 6., hétfő

Labdarúgás

53 perce

Sorsolás: Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa, a 4. forduló párosítása!

Címkék#meccs#Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa#kupa

Sorsoltak a vasi labdarúgó kupasorozatban. Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa: a 4. forduló párosítása - nagy meccsekre van kilátás!

Sorsolás: Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa, a 4. forduló párosítása!

Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa: a 4. forduló párosítása.

Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa
Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa: a 4. forduló párosítása - Németh József a Sárvár FC képviseletében segédkezik a sorsolásnál.
Fotó: VN/MLSZ Vas Vármegyei Igazgatóság

A sok meglepetést, érdekességet hozó 3. forduló után a 4. játéknap mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa. Hétfőn, ma délelőtt kisorsolták a 4. forduló párosításait. Szomszédvári rangadót vív egymással a Körmend és a Szarvaskend. Érdekes, nehéz meccs vár Kőszegen a Sárvárra. Mindenképpen lesz egy vármegyei III. osztályú továbbjutó, ugyanis a Nemeskolta és a Vasvár egymással játszik.

Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa, a 4. forduló párosítása

  • Telekes Medosz SE (II.)-Szentgotthárdi VSE (I.)
  • Kőszegi Lóránt FC (II.)-Sárvár FC (I.)
  • Körmendi FC (I.)-Szarvaskend SE (I.)
  • Schott Lukácsháza SE (I.)-Király SE (I.)
  • Gérce-Vásárosmiske KSE (II.)-Újperint SE (II.)
  • Nemeskoltai KSE (III.)-Vasvár VSE (III.)

A hivatalos játéknap október 15., szerda - de a szerdát követő pénteken bajnokit vívó két megyei I.-es csapat, a Szentgotthárd és a Király még egyeztet ellenfelével egy lehetséges másik időpontról.

 

Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa
Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa - a 4. forduló párosítása.
Fotó: VN/MLSZ Vas Vármegyei Igazgatóság

 

