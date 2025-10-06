Sorsolás: Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa, a 4. forduló párosítása!

52 perce
Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa: a 4. forduló párosítása.
A sok meglepetést, érdekességet hozó 3. forduló után a 4. játéknap mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa. Hétfőn, ma délelőtt kisorsolták a 4. forduló párosításait. Szomszédvári rangadót vív egymással a Körmend és a Szarvaskend. Érdekes, nehéz meccs vár Kőszegen a Sárvárra. Mindenképpen lesz egy vármegyei III. osztályú továbbjutó, ugyanis a Nemeskolta és a Vasvár egymással játszik.
- Telekes Medosz SE (II.)-Szentgotthárdi VSE (I.)
- Kőszegi Lóránt FC (II.)-Sárvár FC (I.)
- Körmendi FC (I.)-Szarvaskend SE (I.)
- Schott Lukácsháza SE (I.)-Király SE (I.)
- Gérce-Vásárosmiske KSE (II.)-Újperint SE (II.)
- Nemeskoltai KSE (III.)-Vasvár VSE (III.)
A hivatalos játéknap október 15., szerda - de a szerdát követő pénteken bajnokit vívó két megyei I.-es csapat, a Szentgotthárd és a Király még egyeztet ellenfelével egy lehetséges másik időpontról.