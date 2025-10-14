Hanga Ádám Szombathelyen (képek)!

Kosárlabda Bajnokok Ligája-mérkőzést rendeztek ma, kedden este Szombathelyen (zárt kapuk mögött): a háborús helyzet miatt idegenbe kényszerült izraeli Hapoel Netanel Holon fogadta a spanyol Joventut Badalonát - utóbbi csapatot erősíti a rutinos magyar klasszis, Hanga Ádám.

Hanga Ádám Szombathelyen!

A találkozót a Badalona 81-65-re megnyerte. A válogatottságtól már visszavonult Hanga Ádám közel 22 percet töltött a pályán, 11/6 pontot szerzett, begyűjtött hét lepattanót, kiosztott egy gólpasszt - csapata egyik legjobbja volt.

Hapoel Netanel Holon (izraeli)-Joventut Badalona (spanyol) 65-81 (19-24, 14-16, 22-22, 10-19).

A Badalona két forduló után két győzelemmel áll a csoportban a török Bursaspor és a francia Cholet szerepel még.