Labdarúgás

1 órája

Holland szakember a Haladásnál

Címkék#Haladás 1919#Haladást DSM Football World#munka#labdarúgás

A holland Michiel Buursma személyében holland szakemberrel bővült a Haladás NB III-as labdarúgócsapatának stábja.

Pum András

A holland származású Michiel Buursma több mint tíz év nemzetközi tapasztalattal rendelkezik az utánpótlás-nevelés, edzőképzés és akadémiamenedzsment területén. - olvasható a Haladás facebook-oldalán. Michiel dolgozott már Európában, Új-Zélandon, az Egyesült Államokban és a Kajmán-szigeteken, ahol képzési programokat és játékosfejlesztési projekteket vezetett.

holland
A holland szakember is segíti a Haladást
Fotó: VN/Haladás

A DSM Football World szakmai csapatának tagjaként most a Haladás 1919 munkáját segíti – a klub módszertanának fejlesztésében, az edzők mentorálásában és a fiatal tehetségek felkészítésében a jövő kihívásaira.

A holland szakember végzettségei: 

UEFA A-Elite edzői licenc | Sports, Health & Management alapszak | Master in High Performance Coaching

 

