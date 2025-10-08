Holland szakember a Haladásnál

A holland származású Michiel Buursma több mint tíz év nemzetközi tapasztalattal rendelkezik az utánpótlás-nevelés, edzőképzés és akadémiamenedzsment területén. - olvasható a Haladás facebook-oldalán. Michiel dolgozott már Európában, Új-Zélandon, az Egyesült Államokban és a Kajmán-szigeteken, ahol képzési programokat és játékosfejlesztési projekteket vezetett.

A holland szakember is segíti a Haladást

Fotó: VN/Haladás

A DSM Football World szakmai csapatának tagjaként most a Haladás 1919 munkáját segíti – a klub módszertanának fejlesztésében, az edzők mentorálásában és a fiatal tehetségek felkészítésében a jövő kihívásaira.

A holland szakember végzettségei:

UEFA A-Elite edzői licenc | Sports, Health & Management alapszak | Master in High Performance Coaching