Kirúgták Ajkáról a korábbi Haladás-futballistát

Horváth András a nyáron hagyta el az Illés Akadémia kötelékét, hogy az NB II.-es Ajka futballcsapatának a vezetőedzőjeként folytassa edzői pályafutását.

„Az FC Ajka tulajdonosi köre és a vezetőség értékelte a mögöttünk hagyott időszakot és arra a következtetésre jutott, hogy a csapatnak új impulzusra van szüksége, ezért a mai napon közös megegyezéssel szerződést bontott Horváth András vezetőedzővel” – olvasható a klub hivatalos honlapján.

Pedig az Ajka nem szerepel olyan rosszul: kilenc forduló után 8. helyen áll az NB II.-es tabellán - igaz, a legutóbbi öt bajnokiján csak egyszer nyert, négyszer kikapott. A Magyar Kupában még áll, ráadásul az előző körben kiejtette az élvonalbeli Kisvárdát.

Horváth András a Rohonci úton nevelkedett, a Sopron, a ZTE és a Haladás mezében futballozott az NB I.-ben – a Sopronnal Magyar Kupát nyert. Kétszer lépett pályára a válogatottban – az osztrákoknak emlékezetes bombagólt rúgott. Edzői pályafutását 2019 nyarán kezdte az Illés Akadémián. Az elmúlt két évben kétszer nyert vármegyei I. osztályú bajnokságot, először a Szombathelyi Haladás II. csapatával veretlenül, majd az ISA Haladás gárdájával - a Dunaújváros elleni osztályozó azonban nem sikerült, így az akadémia csapat nem jutott fel az NB III.-ba.