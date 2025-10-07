október 7., kedd

Amália névnap

Kirúgták Ajkáról a korábbi Haladás-futballistát

Az NB II.-es labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Ajka hivatalos honlapján jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott a csapat vezetőedzőjével, Horváth Andrással. Horváth András korábban futballozott a Haladásban, és edzőként dolgozott az Illés Akadémián.

Vaol.hu

Horváth András a nyáron hagyta el az Illés Akadémia kötelékét, hogy az NB II.-es Ajka futballcsapatának a vezetőedzőjeként folytassa edzői pályafutását.

Horváth András
Horváth András -  még az akadémia kispadján.
Fotó: Cseh Gábor

Horváth András már nem az Ajka edzője

„Az FC Ajka tulajdonosi köre és a vezetőség értékelte a mögöttünk hagyott időszakot és arra a következtetésre jutott, hogy a csapatnak új impulzusra van szüksége, ezért a mai napon közös megegyezéssel szerződést bontott Horváth András vezetőedzővel” – olvasható a klub hivatalos honlapján.

Pedig az Ajka nem szerepel olyan rosszul: kilenc forduló után 8. helyen áll az NB II.-es tabellán - igaz, a legutóbbi öt bajnokiján csak egyszer nyert, négyszer kikapott. A Magyar Kupában még áll, ráadásul az előző körben kiejtette az élvonalbeli Kisvárdát. 

Horváth András a Rohonci úton nevelkedett, a Sopron, a ZTE és a Haladás mezében futballozott az NB I.-ben – a Sopronnal Magyar Kupát nyert. Kétszer lépett pályára a válogatottban – az osztrákoknak emlékezetes bombagólt rúgott. Edzői pályafutását 2019 nyarán kezdte az Illés Akadémián. Az elmúlt két évben kétszer nyert vármegyei I. osztályú bajnokságot, először a Szombathelyi Haladás II. csapatával veretlenül, majd az ISA Haladás gárdájával - a Dunaújváros elleni osztályozó azonban nem sikerült, így az akadémia csapat nem jutott fel az NB III.-ba.

 

