október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Jancsó András: bosszúsak vagyunk

Címkék#Jancsó András#Újpest#Haladás

A Haladás NB III-as labdarúgócsapatának játékosa, Jancsó András szerint rutintalanul fociztak az Újpest II elleni bajnoki ráadásában, ezért (is) veszítettek két pontot.

Pum András

Jancsó András jól futballozott az Újpest II (1-1) elleni mérkőzésén, ráadásul egy gyönyörű akció végén 18 méterről szép gólt lőtt a bal sarokba. A több poszton is bevethető, 29 éves futballista azonban bosszús, hiszen a lila-fehérek egy másik rutinos játékos, Simon Krisztián találatával kiegyenlítettek. A Budaörs (0-0) és az Újpest II ellen egyaránt győzelmet érdemeltek volna a vasiak, ám a hat pont helyett mindössze kettőt szereztek.

Jancsó András
Jancsó András szép gólja egy pontot ért
Fotó: VN/Haladás

Jancsó Andráson nem múlott

- Azzal kezdeném, hogy Budaörsön igazán bosszús voltam, hogy nem sikerült nyernünk: be voltunk oltva gól ellen, az első félidőben lefociztuk ellenfelünket, helyzetek sokaságát dolgoztuk és hagytuk ki, sajnos. - mondta a Haladás közösségi oldalán Jancsó András. - Vasárnap a kiállítás után új mérkőzés kezdődött, ám emberhátrányban sem érzem úgy, hogy felbillent volna a pálya, azaz nem szorultunk be. A hajrában egy szép támadás végén sikerült betalálnom: háromszögezés után a 16-oson belül kaptam átadást, a védők nem léptek ki rám, így még igazítani is tudtam egyet a labdán. Utána már nem volt nehéz dolgom, takarásból ellőttem a bal alsót. A lila-fehérek, bár mezőnyfölényben voltak, nem tudtak igazán nagy helyzetet kidolgozni. Őszintén szólva nem gondoltam, hogy egyenlítenek. Aztán a 94. percben a klasszisuk, Simon Krisztián révén mégis betaláltak. A góljuk előtt rengeteg hibát vétettünk, rutintalanul fociztunk a ráadásban, sokkal jobban kellett volna menedzselnünk a meccset… Nem így történt, amiért bosszúsak is vagyunk. 

Vasárnap: Mosonmagyaróvár-Haladás

- Vasárnap Mosonmagyaróvárra látogatunk, ahol nehéz dolgunk lesz. A házigazda szeret a „levegőben” focizni, azaz az ívelgetésekre alapoznak, ehhez pedig megvannak a megfelelő játékosaik. Mindenesetre nekünk most már muszáj nyernünk, a hátralévő négy bajnokin kilenc pontot kellene szereznünk ahhoz, hogy ragadni tudjunk a középmezőnyhöz. Nincs mese, nyernünk kell Óváron! - szögezte le Jancsó.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu