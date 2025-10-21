Jancsó András: bosszúsak vagyunk

Jancsó András jól futballozott az Újpest II (1-1) elleni mérkőzésén, ráadásul egy gyönyörű akció végén 18 méterről szép gólt lőtt a bal sarokba. A több poszton is bevethető, 29 éves futballista azonban bosszús, hiszen a lila-fehérek egy másik rutinos játékos, Simon Krisztián találatával kiegyenlítettek. A Budaörs (0-0) és az Újpest II ellen egyaránt győzelmet érdemeltek volna a vasiak, ám a hat pont helyett mindössze kettőt szereztek.

Jancsó András szép gólja egy pontot ért

Fotó: VN/Haladás

Jancsó Andráson nem múlott

- Azzal kezdeném, hogy Budaörsön igazán bosszús voltam, hogy nem sikerült nyernünk: be voltunk oltva gól ellen, az első félidőben lefociztuk ellenfelünket, helyzetek sokaságát dolgoztuk és hagytuk ki, sajnos. - mondta a Haladás közösségi oldalán Jancsó András. - Vasárnap a kiállítás után új mérkőzés kezdődött, ám emberhátrányban sem érzem úgy, hogy felbillent volna a pálya, azaz nem szorultunk be. A hajrában egy szép támadás végén sikerült betalálnom: háromszögezés után a 16-oson belül kaptam átadást, a védők nem léptek ki rám, így még igazítani is tudtam egyet a labdán. Utána már nem volt nehéz dolgom, takarásból ellőttem a bal alsót. A lila-fehérek, bár mezőnyfölényben voltak, nem tudtak igazán nagy helyzetet kidolgozni. Őszintén szólva nem gondoltam, hogy egyenlítenek. Aztán a 94. percben a klasszisuk, Simon Krisztián révén mégis betaláltak. A góljuk előtt rengeteg hibát vétettünk, rutintalanul fociztunk a ráadásban, sokkal jobban kellett volna menedzselnünk a meccset… Nem így történt, amiért bosszúsak is vagyunk.

Vasárnap: Mosonmagyaróvár-Haladás

- Vasárnap Mosonmagyaróvárra látogatunk, ahol nehéz dolgunk lesz. A házigazda szeret a „levegőben” focizni, azaz az ívelgetésekre alapoznak, ehhez pedig megvannak a megfelelő játékosaik. Mindenesetre nekünk most már muszáj nyernünk, a hátralévő négy bajnokin kilenc pontot kellene szereznünk ahhoz, hogy ragadni tudjunk a középmezőnyhöz. Nincs mese, nyernünk kell Óváron! - szögezte le Jancsó.