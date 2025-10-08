Kaposváron is nyert a Falco

Sorozatban harmadik idegenbeli bajnokiján lépett pályára a Falco – a szezonnyitón Oroszlányban (79-83), majd a második fordulóban Kecskeméten (84-95) nyert. Az újonc Kaposvár két vereséggel kezdte a szezont: az először a bajnoki címvédő Szolnok vendégeként 89-86-ra, majd Szegeden 68-65-re kapott ki. Keller Ákos és Bognár Kristóf is hiányzott a vasiaktól.

Álmosan kezdett a Falco, 6-2-vel nyitott a Kaposvár. Aztán lassan a vendégek is felvették a ritmust, és Tanoh Dez triplájával fordítottak (5. perc: 8-11). Sőt, egyre jobban belelendült a vasi gárda, egyre nőtt a különbség a felek között – a kaposvári kispad 12 pontos „távolságnál” kért időt (7. perc: 8-20). Jól védekezett, labdaszerzések után dobott könnyű kosarakat, gyorsan játszott a vendég – és palánk alatt is fölényben volt. De használtak Dzunics mester tanácsai: az etap végére hat pontra küzdötte vissza magát a Kaposvár – három hazai tripla is célba ért (22-28). Sőt a második negyedet is hazai hármas nyitotta! Váltott pontokkal folytatták a csapatok – és közben megérkeztek a falcós triplák is. De teljesen nyílt állásnál (32-34) kért időt Konakov mester – vélhetően a védekezés minősége miatt. Azonban a belelkesülő, távolról remekül dobó hazaiak átvették a vezetést (14. perc: 37-36) – egy pillanatra. Ugyanis 37-43-as állásnál már a kaposváriak kértek időt. Hullámzott a játék, nem tudta állandósítani jó formáját a Falco, csupán két ponttal nyerte meg az első félidőt (20. perc: 49-51).

Fordulás után 8-2-es rohammal – és főleg jobb védekezéssel – nyitott a Falco, próbálta ismét magához ragadni az irányítást (24. perc: 51-58). Tanoh Dez harmadik triplája, 18. pontja után ismét 10 pont fölé tornázta előnyét a Falco – rögtön időt kért a Kaposvár (27. 56-67). A mérkőzés ezen szakaszában úgy tűnt, hogy idő előtt kiharcolhatja a győzelmet a szombathelyi gárda. De nem így történt, ugyanis a Kaposvár nagy küzdelemben ismét látótávolságba tornázta magát (30. perc: 64-69) – sokadszor adta le nagyobb előnyét a Falco... A záró játékrészt elejét megnyomta a Kaposvár, egy pontra zárkózott (33. perc: 73-74)! A Falco szerencséjére a házigazda gyengén dobta a büntetőket. A 35. percben, 76-77-es állásnál kért időt Milos Konakov. De a folytatásban is akadozott a szombathelyiek játéka, váltott vezetést mutatott az eredményjelző (37. perc: 79-77). Fogyott az idő, gyűltek a faultok, sokasodtak a büntetők – amit ugye a Falco dobott jobban. Perl és Tanoh Dez hozta a pontokat a kritikus pillanatokban. Az utolsó perc 81-85-ös állásról kezdődött. És végül a vártnál ugyan nehezebben, de csak kicsikarta a győzelmet a Falco KC!