1 órája
Kaposváron is nyert a Falco
Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 7. fordulójából előrehozott meccsén a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a Kaposvár vendégeként aratott győzelmet – nagy csatában, kiélezett hajrában.
Sorozatban harmadik idegenbeli bajnokiján lépett pályára a Falco – a szezonnyitón Oroszlányban (79-83), majd a második fordulóban Kecskeméten (84-95) nyert. Az újonc Kaposvár két vereséggel kezdte a szezont: az először a bajnoki címvédő Szolnok vendégeként 89-86-ra, majd Szegeden 68-65-re kapott ki. Keller Ákos és Bognár Kristóf is hiányzott a vasiaktól.
Álmosan kezdett a Falco, 6-2-vel nyitott a Kaposvár. Aztán lassan a vendégek is felvették a ritmust, és Tanoh Dez triplájával fordítottak (5. perc: 8-11). Sőt, egyre jobban belelendült a vasi gárda, egyre nőtt a különbség a felek között – a kaposvári kispad 12 pontos „távolságnál” kért időt (7. perc: 8-20). Jól védekezett, labdaszerzések után dobott könnyű kosarakat, gyorsan játszott a vendég – és palánk alatt is fölényben volt. De használtak Dzunics mester tanácsai: az etap végére hat pontra küzdötte vissza magát a Kaposvár – három hazai tripla is célba ért (22-28). Sőt a második negyedet is hazai hármas nyitotta! Váltott pontokkal folytatták a csapatok – és közben megérkeztek a falcós triplák is. De teljesen nyílt állásnál (32-34) kért időt Konakov mester – vélhetően a védekezés minősége miatt. Azonban a belelkesülő, távolról remekül dobó hazaiak átvették a vezetést (14. perc: 37-36) – egy pillanatra. Ugyanis 37-43-as állásnál már a kaposváriak kértek időt. Hullámzott a játék, nem tudta állandósítani jó formáját a Falco, csupán két ponttal nyerte meg az első félidőt (20. perc: 49-51).
Fordulás után 8-2-es rohammal – és főleg jobb védekezéssel – nyitott a Falco, próbálta ismét magához ragadni az irányítást (24. perc: 51-58). Tanoh Dez harmadik triplája, 18. pontja után ismét 10 pont fölé tornázta előnyét a Falco – rögtön időt kért a Kaposvár (27. 56-67). A mérkőzés ezen szakaszában úgy tűnt, hogy idő előtt kiharcolhatja a győzelmet a szombathelyi gárda. De nem így történt, ugyanis a Kaposvár nagy küzdelemben ismét látótávolságba tornázta magát (30. perc: 64-69) – sokadszor adta le nagyobb előnyét a Falco... A záró játékrészt elejét megnyomta a Kaposvár, egy pontra zárkózott (33. perc: 73-74)! A Falco szerencséjére a házigazda gyengén dobta a büntetőket. A 35. percben, 76-77-es állásnál kért időt Milos Konakov. De a folytatásban is akadozott a szombathelyiek játéka, váltott vezetést mutatott az eredményjelző (37. perc: 79-77). Fogyott az idő, gyűltek a faultok, sokasodtak a büntetők – amit ugye a Falco dobott jobban. Perl és Tanoh Dez hozta a pontokat a kritikus pillanatokban. Az utolsó perc 81-85-ös állásról kezdődött. És végül a vártnál ugyan nehezebben, de csak kicsikarta a győzelmet a Falco KC!
Jegyzőkönyv
Kometa-KVGY Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 83-90 (22-28, 27-23, 15-18, 19-21 ).
Kaposvár, 800 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Kapitány, Nyilas, Téczely.
Kaposvár: Trammell 11/3, Paár 5/3, Szőke 4, Kiss R. –, Walker. 20/6. Csere: Simon B. –, Tarján 5/3, Filipovity P. 13, Wilson 19/9, Buzás 6/6, Puska –, Rosic –. Edző: Dzunics Braniszlav.
Falco: Váradi 6/3, Tanoh Dez 26/12, Whelan 3/3, Wojcik 11/3, Belo 18. Csere: Novakovic 9/3, Perl 15/3, Jovanovic 2. Edző: Milos Konakov.
Az eredmény alakulása. 2. perc: 6-2. 7. perc: 8-20. 11. perc: 25-28. 14. perc: 37-36. 16. perc: 37-43. 20. perc: 49-51. 24. perc: 51-59. 27. perc: 56-67. 30. perc: 64-69. 33. perc: 73-74. 37. perc: 79-77. 39. perc: 81-85. Kipontozódott: –.