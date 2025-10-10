Kemény meccs vár az SZKKA-ra

Az Elek Gábor vezette esztergomiak öt bajnokijukból – a 9. fordulóból már lejátszották az FTC elleni mérkőzésüket – hármat megnyertek, kettőn kikaptak. Legutóbb tíz góllal, 36-26-ra nyertek a NEKA otthonában, Balatonbogláron. Két vereségüket az FTC ellen idegenben (26-36) és DVSC-Schaeffler ellen otthon (29-32) szenvedték el. Az esztergomi kézilabdaegyüttes remek játékosokbóll áll, náluk szerepel például a volt válogatott Szőllősi-Zácsik Szandra, Szucsánszki Zita, Schatzl Natalie, no és a 2024/25-ös szezonban még Szombathelyen játszó Szmolek Apollónia is.

Pődör Blanka, az SZKKA női NB I-es kézilabdacsapatának játékosa

Fotó: VN/SZKKA

Egy hete döntetlent játszott a Vasassal az SZKKA kézilabdacsapata

Az SZKKA négy meccsen egy-egy győzelmet, döntetlent és két vereséget gyűjtött be. A kék-fehérek szoros meccseket vívnak, legutóbb a Vasas ellen 32-32-őt játszottak, Székesfehérváron 25-24-re kaptak ki, előtte a Kozármislenyt 28-2-6-ra verték.