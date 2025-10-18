Kézilabda: két vasi siker mellett egy vereség

Celldömölki VSE–Tatai AC 33-30 16-12). Cellömölk, női NB II-es kézilabda-mérkőzés, 50 néző.

A Sárvárfürdő kézilabda-csapatának játékosa, Kasper Lilien három gólt szerzett Lipóton.

Fotó: VN/Handball Sárvár

Celldömölki VSE: Szalai, György 2, Hornyák 2, Győrvári 1, Gönczöl 13, Pup 1, Molnár 10, Imreh, Hajdú H. (kapusok) Völler, Deé, Erdélyi, Gyurák, Pup 1, Hajdú 1. Edző: dr. Erőss Péter

A vasiak küzdöttek, hajtottak, amikor fegyelmezetten és tudatosan játszottak, akkor eredményesek is voltak. A Celldömölk megérdemelten nyert.

Büki TK–Vasas SC U21 27-35 (15-17). Bük, női NB II-es kézilabda-mérkőzés, 75 néző.

Bük: Bokor –Tóth B. 5, Lékai 7, Varga Zs. 6, Horváth D., Szákovics 1, Farkas 5. Csere: Szakály (kapus) Simon, Takács 1, Gulyás, Kiss K. 3, Pál, Horváth L. Edző: Baranyai Enikő

Jó tempóban zajlott az első játékrész, ahol felváltva vezettek a csapatok, s bő negyedóra után 10-10 állt az eredményjelzőn. A BTK jól védekezett, gyors támadásokat vezetett, minimális előnnyel a Vasas U21 vonult pihenőre (15-17). Negyven percig szoros volt az eredmény, a végjátékra kicsit elfáradt a mindössze bő két hónapja együtt edző Bük, a küzdelemért is dicséret illeti a hazaiakat, végig jó szellemben kézilabdáztak.

Lipóton nyert a sárvári kézilabdacsapat

Lipót–Sárvárfürdő Kinizsi 24-28 (11-16). Lipót, női NB II-es kézilabda-mérkőzés, 50 néző.

Sárvárfürdő Kinizsi: Varga - Horváth I. 4, Horváth P. 5 Molnár 1, Ács 11/5, Kasper 3, Szemes 2. Csere: Jurik (kapus), Mészáros, Elek, Baán R. 2 Barcza, Oláh, Horváth L. Edző: Skoda Bence.

A mérkőzés hazai találattal indult, ám az egyenlítés után a negyedik percben Ács találatával már a Kinizsi volt egygólos előnyben. Ezt követően a vasiak már nem engedték ki a kezükből a vezetést és ugyan a második játékrészben egyszer egy találatnyira zárkóztak a hazaiak, a Sárvár megérdemelten nyert. A győzelem értékét növeli, hogy Barcza Rebeka sérülés miatt nem lépett pályára.