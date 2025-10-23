október 23., csütörtök

Király SE: összeállt, élre állt a csapat - jöhet a Sárvár!

Címkék#Sárvár#király se#labdarúgás

A tabella éléről várja a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság folytatását, így a Sárvár elleni pénteki rangadót a Király SE. Király SE: összeállt, élre állt a csapat - jöhet a Sárvár!

A Király SE hosszú évek óta meghatározó csapata a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságnak. Az elmúlt szezonokban rendre dobogón végzett - de soha nem lett bajnok. Idén "végre" összejön a bajnoki aranyérem?

Hegyi László, a Király SE edzője.
Fotó: Unger Tamás

Összeállt, a tabella élére állt a Király SE - ontja a gólokat az újperinti gárda, és a védekezése is rendben van.

Lendületben a Király SE

- Jó érzés most ránézni a tabellára, de messze még a szezon vége, kilenc forduló után nem szoktak végeredményt hirdetni - hűtötte le a kedélyeket Hegyi László, az éllovas Király SE megyei I.-es futballcsapatának edzője. - De kétségtelen, hogy jól összeálltunk, jó formában vagyunk, jönnek az eredmények - és olykor a mutatott játékkal sem lehetek elégedetlen. Most ideális a fiatal és az idősebb labdarúgók aránya - kiváló a hangulat az öltözőben, egy hullámhosszon van a társaság. Az idősebb futballisták, így például a volt NB I.-es, Haladás-játékosok - Halmosi Péter, Németh Milán, Schimmer Szabolcs - a rutinjukkal, a hozzáállásukkal, a taktikai felkészültségükkel sokat hozzá tudnak tenni a csapat játékához, eredményességéhez. Ha hármunk közül csak kettő is játszik, az már óriási segítség a számunkra. De remek fiataljaink is vannak, akik rendre lendületet, sebességet hoznak a játékunkba, továbbá roppant motiváltak, harciasak - említhetném Bakucz Dominik, Bodor Áron, László Dávid, vagy éppen a fiam, Hegyi Dominik nevét. És a góllövőlistát 12 góllal vezető Czöndör Gergő is csupán 22 éves még. Az előző évekhez képest felgyorsult a játékunk. De a legjobban akkor vagyok elégedett, amikor a pályán viszontlátom az edzéseken gyakorolt dolgokat.

-Ugyanakkor lépésről lépésre haladunk, most az a feladtunk, hogy fokozatosan fejlődjünk, és bejussunk az első négy csapatot felvonultató rájátszásba. A Sárvár és a Haladás nagy rivális, de a Vépet, a Szarvaskendet és a Söptét is kiváló csapatnak tartom. Pénteken 19 órakor éppen a Sárvárt fogadjuk - klasszikus rangadót vívunk. Szervezett, rutinos, gólerős csapat az ellenfelünk, de hazai pályán csakis a győzelem lehet a célunk - egy olyan csapatnak, amelynek komoly céljai vannak, a hazai meccsek 90-95 százalékát meg kell nyernie. Márpedig nekünk komoly céljaink vannak - zárta szavait Hegyi László.

 

 

