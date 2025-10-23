Király SE: összeállt, élre állt a csapat - jöhet a Sárvár!

A Király SE hosszú évek óta meghatározó csapata a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságnak. Az elmúlt szezonokban rendre dobogón végzett - de soha nem lett bajnok. Idén "végre" összejön a bajnoki aranyérem?

Hegyi László, a Király SE edzője.

Fotó: Unger Tamás

Összeállt, a tabella élére állt a Király SE - ontja a gólokat az újperinti gárda, és a védekezése is rendben van.

Lendületben a Király SE

- Jó érzés most ránézni a tabellára, de messze még a szezon vége, kilenc forduló után nem szoktak végeredményt hirdetni - hűtötte le a kedélyeket Hegyi László, az éllovas Király SE megyei I.-es futballcsapatának edzője. - De kétségtelen, hogy jól összeálltunk, jó formában vagyunk, jönnek az eredmények - és olykor a mutatott játékkal sem lehetek elégedetlen. Most ideális a fiatal és az idősebb labdarúgók aránya - kiváló a hangulat az öltözőben, egy hullámhosszon van a társaság. Az idősebb futballisták, így például a volt NB I.-es, Haladás-játékosok - Halmosi Péter, Németh Milán, Schimmer Szabolcs - a rutinjukkal, a hozzáállásukkal, a taktikai felkészültségükkel sokat hozzá tudnak tenni a csapat játékához, eredményességéhez. Ha hármunk közül csak kettő is játszik, az már óriási segítség a számunkra. De remek fiataljaink is vannak, akik rendre lendületet, sebességet hoznak a játékunkba, továbbá roppant motiváltak, harciasak - említhetném Bakucz Dominik, Bodor Áron, László Dávid, vagy éppen a fiam, Hegyi Dominik nevét. És a góllövőlistát 12 góllal vezető Czöndör Gergő is csupán 22 éves még. Az előző évekhez képest felgyorsult a játékunk. De a legjobban akkor vagyok elégedett, amikor a pályán viszontlátom az edzéseken gyakorolt dolgokat.