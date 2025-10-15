Labdarúgás
Kispályás foci: a hatodik hét eredményei - 17 (!) gól az Illés-Peszi derbin!
Az hatodik hét mérkőzéseivel folytatódott a 2025/2026-os városi kispályás labdarúgó-bajnokság.
Kispályás foci a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség szervezésében - városi kispályás labdarúgó-bajnokság, gólok, mérkőzések, a hatodik hét eredményei.
Kispályás foci - gólok, mérkőzések, eredmények
- Conoil csoport: Illés Akadémia Fiatalok-Peszi FC 9-8 (3-4). Gól: Marton Z. 3, Gecse B. 3, Halmosi Sz., Bokor Á., Vajda M., ill. Joó B. 4, Illés Á. 2, Nagy T. 2.
- Intersport csoport: Atlantisz SÉ SE-Sitke 1-4 (0-1). Gól: Németh M., ill. Csizmadia A. 2, Gyürü P., Papp B. Tűzoltóság-OFFICE 2-6 (1-4). Gól: Iszak G. 2, ill. Czimber M. 2, Németh S., Hende T., Horváth L., Ódor Á.
- NEOsport csoport: LK Bulls-Vasi Meteor 2-8 (2-1). Gól: Kócs F., Papp R., ill. Tamás L. 2, Rajki I. 2, Szakály B. 2, Kalmár Sz., Mészáros R. ZOTU Reform Marketing Kft.-Corvin Café 2-6 (0-3). Gól: Németh N., Zsenák N., ill. Rosta D. 2, Csordás Zs. 2, Horváth M., Székely M. Legend Room-Szikla M.F.C. 2-6 (2-1). Gól: Czene M., Maráczi I., ill. Sásdi D. 3, Szalay D., Polgár D., Ádám V. Buday Autófény & Kiss Kertészet-Alacool Aptív 4-5 (2-2). Gól: Kiss G., Görög P. 2, Imre M., ill. Stéber V. 2, Virág K. 3.
- Belvárosi Menza csoport: Ölbői Horgásztó-Sasoló Kecskék 8-1 (2-1). Gól: Farkas A. 2, Vajda M. 2, Horváth M. 2, Tóth R., Horváth L., ill. Horváth Zs. Laki Architect Studio Kft.-NK Sambotel 4-1 (2-1). Gól: Stéber V. 2, Bánhegyi Zs., Virág K., ill. Gorza N. Isirájder-Vegyeszöldség 3-0 - mérkőzés nélkül. NK Sambotel-FC Classic 3-3 (2-2). Gól: Légler B., Horváth A., Gorza N., ill. Jagodits P., Merk M., Kugler K. Sörbarátok-GYMTronic Szombathely 1-6 (1-3). Gól: Szabó G., ill. Farkas Z. 2, Polhammer G. 2, Németh Á., Plajszer D. Hasak/k/-Laki Architect Studio Kft. 6-4 (2-1). Gól: Borhy Sz. 2, Horváth B. 2, Mézer V., Németh N., ill. Farkas G. 2, Iszak B., Stéber V.
- Öregfiúk: Faterok-Falco-Piac Café 2-5 (0-2). Gól: Alföldi B., Pacsirta A., ill. Vígh F. 2, Horváth R., Németh Z., Farkas G. Tax Team Hungary Öregfiúk-Carpolír FC 4-3 (0-3). Gól: Varga N. 2, Geröly G., Szabó Cs., ill. Babos I. 2, Hentsey P. Tenisz FC-Young Boys Szombathely 12-3 (6-3). Gól: Molnár Cs. 3, Hajdú K. 2, Geröly Á. 2, Mihók Cs. 2, Sarang P., Modly Sz. , Mező K., ill. Czibók R. 2, Szakács Sz. Old Time Fürdi Market-Jumbo Intertrans Százhold 0-5 (0-2). Gól: Subicz G. 3, Czeglédi B. 2. Ops Caffé-Szkendó Kft.-Gekko Pub 2-0 (1-0). Gól: Kovács B. , Szabó A.
- Szenior: Profit-Adó Bt.-HB United 8-1 (2-0). Gól: Kosztolánczy R. 2, Baumann E. 2, Bereczki L. 2, Sümeghy A., Tóth T., ill. Bognár L. Joy Food Senior- Savaria Honvéd Senior 4-5 (1-1). Gól: Horváth R., Borhy Sz., Dobos P., Molnár J., ill. Németh L. 2, Sarang P. 2, Spaits S.
- Női bajnokság: Nagylengyel SE-Gersekarát 3-0 (1-0). Gól: Molnár N., Szabó R., Miklós J. Aranylábú Vastyúkok SE-SzaSza Pizza 3-1 (1-1). Gól: Keresi Sz., Egervölgyi L., Boros G., ill. Hódosi B. Gersekarát-Aranylábú Vastyúkok SE 0-7 (0-2). Gól: Egervölgyi L. 3, Boros G. 2, Keresi Sz. 2. SzaSza Pizza-Nagylengyel SE 1-3 (1-2). Gól: Hódosi B., ill. Hozlár E., Tóth K., Miklós J.
