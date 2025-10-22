Labdarúgás
42 perce
Kispályás foci: a hetedik hét eredményei - 11 gólt rúgott a Lizard Projects!
Az hetedik hét mérkőzéseivel folytatódott a 2025/2026-os városi kispályás labdarúgó-bajnokság. Kispályás foci: gólok, mérkőzések, eredmények.
Folytatódott a kispályás foci a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség szervezésében - városi kispályás labdarúgó-bajnokság, gólok, mérkőzések, a hetedik hét eredményei.
Kispályás foci - gólok, mérkőzések
- Intersport csoport: Lizard Projects-Ivytech 11-2 (2-1). Gól: Szabó D. 3, Egyed A. 3, Berta D. 2, Takács Á., Németh P., Sulyok B., ill. Takács D., Tímár B. Neon Teflon-OFFICE 2-4 (0-2). Gól: Csempesz Z., Németh B., ill. Czimber M. 2, Pezenhofer Gy. 2. Füles FC-TDK Kispályások 1-4 (0-2). Gól: Örkényi D., ill. Gulyás T. 2, Rosta D., Alföldi Z. Atlantisz SÉ SE-Tax-Team Hungary 6-0 (5-0). Gól: Németh M. 4, Nemes E. 2. Sitke-Tűzoltóság 7-1 (3-0). Gól: Csupor Á. 2, Poós T. 2, Szita J., Kelemen B., Csizmadia A., ill. Győrffy M. 2
- NEOsport csoport: Szikla M.F.C.-ZOTU Reform Marketing Kft. 5-1 (5-0). Gól: Sásdi D. 2, Ádám V., Polgár D., Muzsai K., ill. Zsenák N. Corvin Café-Vasi Meteor 2-3 (1-1). Gól: Horváth L., Horváth M., ill. Siklósi Sz., Tamás L., Szakály B. TDK Kft.-Rács SE 1-3 (1-3). Gól: Kürönya P., ill. Szabó A., Vajda Sz., Tóth A.
- Belvárosi Menza csoport: GYMTronic Szombathely-Vegyeszöldség 3-6 (3-1). Gól: Farkas Z., Szabó Z., Németh Á., ill. Molnár P. 4, Tóth L., Németh E. Laki Archited Studio Kft.-Ölbői Horgásztó 5-8 (2-0). Gól: Virág K. 2, Horváth Sz. 2, Farkas G., ill. Nardai M. 3, Farkas A. 3, Vajda M., Horváth M. Isirájder-NK Sambotel 7-8 (3-6). Gól: Wölfer T. 3, Kocsis K. 2, Barók I. , Vajda D. ill. Dienes A. 4, Gorza N. 3, Kiss I. Sasoló Kecskék-Sörbarátok 8-0 (4-0). Gól: Möslinger F. 3, Szabó A. 2, Tömböly Zs., Szabó Á., Gácsi Gy. FC Classic-Hasak/k/ 2-7 (1-3). Gól: Merk M., Szvoboda D., ill. Dobos D. 4, Horváth B. 2, Németh N.
- Öregfiúk: Tenisz FC-Tax Team Hungary Öregfiúk 0-4 (0-2). Gól: Geröly G. 3, Csordás Zs. Faterok-Carpolír FC 3-1 (2-0). Gól: Alföldi B., Jobbágyi J., Németh L., ill. Kőrösi Sz. Old Time Fürdi Market-Young Boys Szombathely 6-3 (2-1). Gól: Tóth P. 2, Wágner R. 2, Badics T., Molnár R., ill. Czibók A. 2, Szakács Sz. Aptív Öregfiúk-Jumbo Intertrans Százhold 1-5 (0-3). Gól: Kosztolánczi R., ill. Manganelli A., Subicz G., Szakács N., Czeglédi B., Jakab A.
- Szenior: Profit-Adó Bt.-Joy Food Senior 3-12 (1-7). Gól: Baumann E. 2, Tóth T., ill. Horváth R. 4, Baranyai G. 4, Mihók Cs. 3, Sánta L. Vörös Proletár-Savaria Honvéd Senior 1-6 (0-3). Gól: Vajda Gy., ill. Ipsits R. 3, Lukács Á., Spaits S., Németh L.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre