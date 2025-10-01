október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

4 órája

Kispályás foci: a negyedik hét eredményei

Címkék#sport#labdarúgás#kispályás labdarúgás

A negyedik hét mérkőzéseivel folytatódott a 2025/2026-os városi kispályás labdarúgó-bajnokság. Kispályás foci: gólok, mérkőzések.

Vaol.hu

Kispályás foci a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség szervezésében: gólok, mérkőzések, negyedik hét eseményei.

Kispályás foci
Kispályás foci: Vidák Balázs, a FocIszak FC rutinos, gólerős futballistája.
Fotó: VN/Táncsics András

Kispályás foci - gólok, mérkőzések

  • Conoil csoport: Casablanca Café-eSport Szombathely 3-5 (3-2). Gól: Bacsi L., Dan G., Halász Sz., ill. Nagy M. 2, Gerencsér A. 2, Borsi G.
  • Intersport csoport: Buday Autófény & Kiss Kertészet-Vasi Meteor 2-11 (0-6). Gól: Binger Á. 2, ill. Rajki I. 4, Szakály B. 4, Tamás L. 3. ZOTU Reform Marketing Kft.-Rács SE 3-2 (2-1). Gól: Tárnoki I., Joó B., Pongrácz D., ill. Németh G., Vajda Sz. LK Bulls-Szikla M.F.C. 1-4 (1-1). Gól: Fülöp P., ill. Sásdi D. 2, Ádám V., Aizenpreisz Z. Alacool-Aptív-Corvin Café 1-4 (0-0). Gól: Virág K., ill. Tóth D. 3, Tóth Á. TDK Kft.-Legend Room 2-1 (0-0). Gól: Lévai J., Horváth G.. ill. Horváth A. 
  • Belvárosi Menza csoport: GYMTronic Szombathely-Ölbői Horgásztó 5-10 (1-7). Gól: Polhammer G. 2, Farkas Z., Dömötör Sz., Madar Á., ill. Kovács T. 5, Farkas A. 2, Vajda M. 2, Tóth R. Sasoló Kecskék-Hasak/k/ 2-6 (1-3). Gól: Kircmajer M. 2, ill. Mézer V. 3, Dobos D. 2, Németh N. FC Classic-Isirájder 9-3 (6-0). Gól: Tóth F. 7, Cséve Á., Németh T., ill. Hajgató P. 2, Vajda D. Vegyeszöldség-Sörbarátok 4-5 (0-0). Gól: Molnár P. 3, Papp J., ill. ifj. Romsics A. 3, Horváth G., Romsics A. 
  • Öregfiúk: Tax Team Hungary Öregfiúk-Falco-Piac Café 2-14 (1-8). Gól: Horváth R., Csordás Zs,. ill. Koronczai R. 6, Vígh F. 2, Németh R. 2, Bori G. 2, Farkas G., Németh Z. Tenisz FC-Jumbo Intertrans Százhold 1-7 (0-4). Gól: Hajdú K., ill. Varga L. 2,Takács J. 2, Csépán N., Sánta Z., Subicz G. Old Time-Fürdi Market-Aptív Öregfiúk 1-5 (0-3). Gól: Molnár R., ill. Hets Z. 2, Molnár J. 2, Vermes O. Carpolír FC-Young Boys 1-0 (1-0). Gól: Szanyi T. Faterok-Szkendó Kft.-Gekko Pub 2-5 (0-2). Gól: Baráth T., Vermes Cs., ill. Fekete Z. 2, Takács Cs., Kopácsi S., Neczpál G. 
  • Szenior: HB United-Falco-Piac Café Senior 1-6 (1-3). Gól: Enzsöl G., ill. Németh R. 3, Janzsó Z., Németh Z., Lengyel M. Profit-Adó Bt.-Örökifjak 2-3 (0-3). Gól: Kosztolánczy R., Kovács T., ill. Wágner Zs., Takács J., Németh J. Vörös Proletár-Joy Food Senior 0-5 (0-2). Gól: Mihók Cs. 4, Molnár J.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu