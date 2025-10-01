Labdarúgás
4 órája
Kispályás foci: a negyedik hét eredményei
A negyedik hét mérkőzéseivel folytatódott a 2025/2026-os városi kispályás labdarúgó-bajnokság. Kispályás foci: gólok, mérkőzések.
Kispályás foci a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség szervezésében: gólok, mérkőzések, negyedik hét eseményei.
Kispályás foci - gólok, mérkőzések
- Conoil csoport: Casablanca Café-eSport Szombathely 3-5 (3-2). Gól: Bacsi L., Dan G., Halász Sz., ill. Nagy M. 2, Gerencsér A. 2, Borsi G.
- Intersport csoport: Buday Autófény & Kiss Kertészet-Vasi Meteor 2-11 (0-6). Gól: Binger Á. 2, ill. Rajki I. 4, Szakály B. 4, Tamás L. 3. ZOTU Reform Marketing Kft.-Rács SE 3-2 (2-1). Gól: Tárnoki I., Joó B., Pongrácz D., ill. Németh G., Vajda Sz. LK Bulls-Szikla M.F.C. 1-4 (1-1). Gól: Fülöp P., ill. Sásdi D. 2, Ádám V., Aizenpreisz Z. Alacool-Aptív-Corvin Café 1-4 (0-0). Gól: Virág K., ill. Tóth D. 3, Tóth Á. TDK Kft.-Legend Room 2-1 (0-0). Gól: Lévai J., Horváth G.. ill. Horváth A.
- Belvárosi Menza csoport: GYMTronic Szombathely-Ölbői Horgásztó 5-10 (1-7). Gól: Polhammer G. 2, Farkas Z., Dömötör Sz., Madar Á., ill. Kovács T. 5, Farkas A. 2, Vajda M. 2, Tóth R. Sasoló Kecskék-Hasak/k/ 2-6 (1-3). Gól: Kircmajer M. 2, ill. Mézer V. 3, Dobos D. 2, Németh N. FC Classic-Isirájder 9-3 (6-0). Gól: Tóth F. 7, Cséve Á., Németh T., ill. Hajgató P. 2, Vajda D. Vegyeszöldség-Sörbarátok 4-5 (0-0). Gól: Molnár P. 3, Papp J., ill. ifj. Romsics A. 3, Horváth G., Romsics A.
- Öregfiúk: Tax Team Hungary Öregfiúk-Falco-Piac Café 2-14 (1-8). Gól: Horváth R., Csordás Zs,. ill. Koronczai R. 6, Vígh F. 2, Németh R. 2, Bori G. 2, Farkas G., Németh Z. Tenisz FC-Jumbo Intertrans Százhold 1-7 (0-4). Gól: Hajdú K., ill. Varga L. 2,Takács J. 2, Csépán N., Sánta Z., Subicz G. Old Time-Fürdi Market-Aptív Öregfiúk 1-5 (0-3). Gól: Molnár R., ill. Hets Z. 2, Molnár J. 2, Vermes O. Carpolír FC-Young Boys 1-0 (1-0). Gól: Szanyi T. Faterok-Szkendó Kft.-Gekko Pub 2-5 (0-2). Gól: Baráth T., Vermes Cs., ill. Fekete Z. 2, Takács Cs., Kopácsi S., Neczpál G.
- Szenior: HB United-Falco-Piac Café Senior 1-6 (1-3). Gól: Enzsöl G., ill. Németh R. 3, Janzsó Z., Németh Z., Lengyel M. Profit-Adó Bt.-Örökifjak 2-3 (0-3). Gól: Kosztolánczy R., Kovács T., ill. Wágner Zs., Takács J., Németh J. Vörös Proletár-Joy Food Senior 0-5 (0-2). Gól: Mihók Cs. 4, Molnár J.
